Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 22 e domenica 23 marzo in tv Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa sabato 22 e domenica 23 marzo 2025. Tutti i protagonisti del weekend di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio.

A cura di Gaia Martino

Nel weekend riaprono i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai 1 e Che tempo che fa sul NOVE ospiteranno tanti volti noti dello spettacolo italiano. Ecco tutti i protagonisti del weekend televisivo di sabato 22 e domenica 23 marzo 2025.

Gli ospiti di Verissimo sabato 22 e domenica 23 marzo 2025

Nel primo appuntamento del weekend di Verissimo, di sabato 22 marzo, dalle 16 su Canale5, Silvia Toffanin intervisterà Piero Marrazzo. Poi ancora avrà in studio la coppia formata da Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Sergio Bernal, danzatore di fama mondiale considerato re del flamenco. In studio anche Greta Ferro che sarà al fianco di Can Yaman nella miniserie Il Turco. Infine, saranno ospiti: la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Müller e la cantautrice Grazia Di Michele.

Nella puntata di Verissimo di domenica, alle ore 16.30 su Canale5, Clizia Incorvaia parlerà del suo legame speciale con Eleonora Giorgi, morta il 3 marzo. In studio arriverà anche Bianca Guaccero, poi Paola Barale e la storia di Serena e Nicole Brancale, due sorelle unite dalla passione per la musica. Infine Silvia Toffanin sarà spazio al successo di Gaia.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica In torna in onda domenica 23 marzo 2025, dalle ore 14 su Rai 1. Gli ospiti della puntata non sono ancora stati annunciati. IN AGGIORNAMENTO.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa di domenica 23 marzo, dalle 19.30 sul NOVE, avrà tra gli ospiti Lorella Cuccarini. Per ora è lei l'unico ospite annunciato dal profilo social del programma. IN AGGIORNAMENTO.