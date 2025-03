video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 29 e domenica 30 marzo Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa sabato 29 e domenica 30 marzo 2025. Tutti i protagonisti del weekend di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel weekend riaprono i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai 1 e Che tempo che fa sul NOVE ospiteranno volti noti del mondo dello spettacolo. Ecco chi saranno i protagonisti del weekend televisivo di sabato 29 e domenica 30 marzo 2025.

Gli ospiti di Verissimo sabato 22 e domenica 23 marzo 2025

Nel primo appuntamento del weekend di Verissimo, di sabato 29 marzo, dalle 16 su Canale5, Silvia Toffanin intervisterà l'attore Luca Zingaretti, al suo esordio come regista del film La casa degli sguardi. Poi ancorala coppia di Benji&Fede, riunitasi dopo una lunga separazione per il loro nuovo album Anni d'oro. In studio anche il duo comico formato da Fabrizio e Federico Sansoni. Infine, saranno ospiti Ema Stokholma e i primi due allievi eliminati dal serale di Amici: la ballerina Asia e il cantante Vybes.

Nella puntata di Verissimo di domenica, alle ore 16.30 su Canale5, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, amici da 30 anni e arrivati alla decima conduzione di Striscia la Notizia. Poi, un'altra squadra storica: i prof di Amici Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ancora ospiti in studio: Roby Facchinetti, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Infine, spazio alla famiglia di Guenda Goria, composta dal marito Mirko Gangitano e dal loro piccolo Noah.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica In torna in onda domenica 30 marzo 2025, dalle ore 14 su Rai 1. Mara Venier è pronta ad accogliere tanti nuovi nel suo salotto.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa di domenica 30 marzo, dalle 19.30 sul canale NOVE, intervisterà diverse personalità del mondo dello spettacolo e della musica. Tra gli ospiti annunciati: gli attori Daniel Craig e Antonio Albanese.