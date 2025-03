video suggerito

Anticipazioni Serale Amici 24, seconda puntata del 29 marzo: un solo eliminato, gli ospiti e le sfide Le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 2024, che andrà in onda sabato 29 marzo, diffuse da Amici News e SuperGuida Tv. Una sola eliminazione, gli ospiti e le manches.

Oggi, giovedì 27 marzo, è stata registrata la seconda puntata del Serale di Amici 2024/2025, che andrà in onda sabato 29 marzo. L'appuntamento è previsto su Canale 5, in prima serata, con la conduzione di Maria De Filippi. In giuria il trio composto da Amadeus, cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Secondo le anticipazioni diffuse da Superguida Tv e Amici News, ci sarà una sola eliminazione. Ecco cosa succederà e gli ospiti.

Le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 24: chi è stato eliminato

La prima sfida della puntata sarà quella tra la squadra Pettinelli – Lettieri e Cuccarini – Emanuel Lo. A esibirsi Luk3 contro Nicolò, Senza Cri contro Raffella, TrigNO contro Luk3. A vincere la prima manches la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Dopo una sfida tra SenzaCri e Luk3, quest'ultimo finisce a rischio eliminazione.

Continua la gara con i vincitori Anna Pettinelli – Deborah Lettieri. Finiscono al ballottaggio Alessia, Chiara e Chiamamifaro. La trasmissione prosegue con la sfida tra gli Zerbi – Celentano e i Pettinelli – Lettieri. Al ballottaggio finiscono: TrigNO, Nicolò e Raffaella. Si salva subito Nicolò, Raffaella a rischio eliminazione. Il ballottaggio finale è tra tra: Chiamamifaro, Raffaella e Luk3. Chiamamifaro si salva per prima e a rischio eliminazione sono Raffaella e Luk3. In questa puntata un solo eliminato. Spazio anche al guanto di sfida tra prof a tema sensualità, vinto da Rudy Zerbi grazie al suo show.

Gli ospiti della prima puntata del Serale di Amici 24

Ospiti in studio, stando alle anticipazioni, il cantante Tanani che nel corso della serata presenterà il suonuovo singolo Alibi. Per quanto riguarda la parte comica, ci sarà Barbara Foria che intratterrà il pubblico con un lungo monologo sulle sfide da affrontare durante la convivenza.