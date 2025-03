video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 8 e domenica 9 marzo in tv Sabato 8 e domenica 9 marzo 2025 tornano in onda Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa. Tanti ospiti del mondo dello spettacolo e non solo entreranno nei salotto di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Con il weekend riaprono i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Sabato 8 e domenica 9 marzo 2025 Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai1 e Che tempo che fa sul NOVE ospiteranno in studio tanti ospiti, volti celebri dello spettacolo e dello sport italiano. Silvia Toffanin nel suo talk ricorderà anche Eleonora Giorgi trasmettendo la sua ultima intervista. Ecco tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 8 e domenica 9 marzo in tv

Sabato 8 e domenica 9 marzo torna il weekend con Verissimo, in onda su Canale5. Nel primo appuntamento di sabato, dalle 16.30, Silvia Toffanin intervisterà Riccardo Scamarcio, poi ancora Giuseppe Giofrè, Pierdavide Carone, la coppia nata a Uomini e Donne formata da Angela Caloisi e Paolo Crivellin che presto convolerà a nozze, e infine Patrizia Rossetti.

Domenica 9 marzo, dalle 16 su Canale5, in studio arriverà Elodie, che dal 13 marzo sarà al cinema, nel cast di Gioco pericoloso. Silvia Toffanin ricorderà poi Eleonora Giorgi che ha raccontato diverse volte la sua malattia nel talk: trasmetterà in onda la sua ultima intervista. Poi ancora saranno ospiti Rita Pavone, Samantha de Grenet, Guenda Goria e infine Rocco Hunt.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 7 marzo 2025 tornerà in onda Domenica In, il varietà di Mara Venier che fa compagnia agli italiani ogni domenica. Dalle 14 su Rai 1 avrà in studio tanti ospiti, volti noti dello spettacolo italiano. Le anticipazioni sulla puntata non sono ancora state svelate. IN AGGIORNAMENTO

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Che tempo che fa torna in tv domenica 7 marzo, dalle 19.30 sul NOVE, con tanti ospiti e intrattenimento. Fabio Fazio intervisterà Luciano Spalletti, ct della nazionale italiana di calcio, poi ancora Achille Lauro, Ornella Vanoni.