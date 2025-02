video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 22 e domenica 23 febbraio in tv Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025 tornano in onda Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa. Tanti ospiti del mondo dello spettacolo e non solo entreranno nei salotto di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio: ecco tutti i nomi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025 tornano in onda Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai 1 e Che tempo che fa sul NOVE. I salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio apriranno le loro porte a nuovi ospiti, personaggi noti dello spettacolo italiano e artisti reduci dalla loro avventura a Sanremo: ecco tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 22 e domenica 23 febbraio

Nella puntata di Verissimo di sabato, dalle ore 16.30 su Canale5, Silvia Toffanin avrà in studio il cantante dei Modà, Kekko Silvestre, e Francesca Michielin, reduci dalla loro avventura a Sanremo. Silvia Toffanin intervisterà Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, la donna che, dopo essere stata sedata dal marito, è stata vittima di violenze sessuali da parte di decine di uomini per anni, poi Ivana Spagna e Beppe Carletti. E ancora nella stessa puntata saranno protagonisti Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene, e Pamela Petrarolo.

Nel secondo appuntamento di domenica, dalle 16 su Canale5, Silvia Toffanin avrà in studio per la prima volta Selvaggia Lucarelli. Sarà la prima volta nel talk anche per Serena Rossi. Tra gli ospiti della puntata anche Iva Zanicchi, Marcella Bella, Serena Brancale, reduci dall'esperienza sanremese, e infine Alessandra Celentano, Rosita Celentano e Benedicta Boccoli.

Leggi anche La scaletta di Domenica In: orario di inizio e i cantanti di Sanremo 2025

Gli ospiti di Domenica In del 23 febbraio

Al centro dello studio di Domenica In, nella puntata di domenica 23 febbraio 2025, dalle 14 su Rai 1, torneranno le interviste "one to one" dopo la scorsa puntata dedicata al Festival di Sanremo. Gli ospiti di Mara Venier non sono ancora stati annunciati. IN AGGIORNAMENTO

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Nella prossima puntata di Che tempo che fa di domenica 23 febbraio 2025, dalle 19.30 sul NOVE, Fabio Fazio avrà in studio Giorgia. Poi Cristiano Malgioglio, i Coma Cose, Roberto Saviano.