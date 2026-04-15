Nadia Farés in condizioni critiche dopo l’incidente in piscina, ancora nessun reato dalle indagini in corso

L’attrice franco-marocchina Nadia Farès, 57 anni, è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina nel pomeriggio di sabato 11 aprile. È ricoverata in condizioni critiche e si trova in coma farmacologico. Le indagini sono in corso ma nessun reato è stato accertato al momento.

L’attrice franco-marocchina Nadia Farès, 57 anni, è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina nel pomeriggio di sabato 11 aprile. È ricoverata in condizioni critiche e si trova in coma farmacologico. Le indagini sono in corso ma nessun reato è stato ancora accertato al momento.

Cosa è successo nella piscina di Parigi

L'incidente in piscina si sarebbe verificato intorno alle 17:00 all’interno del complesso sportivo Blanche, nel 9° arrondissement della capitale francese. Secondo le prime ricostruzioni, l’attrice stava nuotando con pinne e tavoletta quando avrebbe improvvisamente perso conoscenza, rimanendo sott’acqua per circa tre o quattro minuti. La procura di Parigi, intervenuta sulla vicenda, ha confermato che la donna è stata recuperata priva di sensi e immediatamente soccorsa. Trasportata d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière Hospital, le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi.

I soccorsi e le indagini

Secondo alcune testimonianze, due nuotatori presenti nella struttura si sarebbero accorti della situazione e sarebbero intervenuti rapidamente, trascinando l’attrice fuori dall’acqua e iniziando le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Al momento, però, la procura ha precisato che non sono stati rilevati elementi che facciano pensare a un reato. Gli investigatori stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza del centro sportivo per ricostruire con precisione quanto accaduto. L'attrice per ora resta ricoverata in ospedale sotto stretta osservazione medica. Le sue condizioni sono definite critiche, mentre i medici continuano a monitorare l’evoluzione clinica. Il fronte sanitario è parimenti prioritario insieme a quello investigativo, sul quale ci si continua a muovere per stabilire con maggiore chiarezza cosa sia successo in quella piscina.

Nadia Farés nel film I fiumi di porpora

Nata a Marrakech nel 1968, Nadia Farès è cresciuta in Francia prima di affermarsi nel mondo del cinema negli anni ’90. Ha lavorato con registi di rilievo come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin. Il grande successo arriva nel 2001 con il film I fiumi di porpora diretto da Mathieu Kassovitz, dove ha recitato accanto a Jean Reno e Vincent Cassel. Questo ruolo le ha aperto le porte del cinema internazionale. Dopo una pausa dalla recitazione nel 2009 per motivi personali, è tornata sulle scene nel 2016 con la serie Netflix Marseille, al fianco di Gérard Depardieu e Benoît Magimel. Negli ultimi anni ha lavorato soprattutto in serie televisive e produzioni per piattaforme streaming.