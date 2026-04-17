Ipotesi infarto per Nadia Farès dopo il malore in piscina: aveva già avuto tre interventi al cuore

Dopo il malore improvviso dell’attrice Nadia Farès in piscina a Parigi e il coma farmacologico nel quale è costretta da giorni, le indagini continuano e stanno portando all’ipotesi di un infarto legato alla sua storia clinica, avendo già avuto tre interventi al cuore.

L'attrice Nadia Farès versa ancora in condizioni gravi e si trova in coma farmacologico. Sabato pomeriggio scorso, l'attrice è stata trovata priva di sensi sul fondo della piscina dell'esclusiva palestra Blanche, situata all'interno di una magnifica dimora in stile Art Nouveau nel IX arrondissement di Parigi. L'inchiesta aperta dalla procura di Parigi "per accertare la causa delle lesioni" si concentra al momento sull'ipotesi di un infarto "legato alla sua storia clinica", come riportato da Le Parisien.

L'infarto presunto sarebbe legato alla sua storia clinica in base ai recenti e preoccupanti problemi di salute dell'attrice che "avrebbe avuto un aneurisma nel 2017 e tre interventi chirurgici al cuore". Anche per questo motivo, , l'attenzione riposta dalla struttura intorno alla piscina e alla gestione delle persone immerse, inclusa Nadia Farés, rimangono poco chiare. Sebbene non siano state riscontrate irregolarità a carico della direzione della struttura o del bagnino presente, quest'ultimo è stato interrogato dalla Polizia francese, che ha riferito: "Come diversi altri testimoni, avrebbe dichiarato di essere impegnato in un'attività diversa dalla sorveglianza della piscina al momento dell'incidente". Le Parisien riporta questa specifica ricordando ai lettori che "secondo il Codice Sportivo francese, una piscina all'interno di una palestra a pagamento deve essere costantemente sorvegliata da un bagnino qualificato durante gli orari di apertura al pubblico". Al momento, la palestra Blanche è chiusa al pubblico.

Blanche, il centro benessere e fitness di lusso di Parigi

Intervistato dal quotidiano, un membro dello staff ha raccontato gli attimi che hanno preceduto l'arrivo della polizia, dei vigili del fuoco e dei paramedici: "Ho visto i soccorritori al piano terra, stavano cercando la borsa della vittima, forse per trovare dei farmaci […] Siamo tutti sotto shock, gli istruttori, i clienti, tutti".

Il malore che l'ha colta in piscina ha lasciato spiazzati i presenti, che non si sono resi subito conto di quanto stava accadendo. Non vedendola riemergere, uno di loro "si è tuffato immediatamente e ha scoperto il corpo senza conoscenza dell'attrice sul fondo della piscina". Con l'aiuto di un altro utente della nota struttura sarebbe riuscito a tirare fuori dall'acqua Nadia Farès per prestarle i primi soccorsi con un massaggio cardiaco. Il primo riscontro è stato da subito allarmante: si ritiene che l'attrice sia rimasta sott'acqua per tre o quattro minuti, elemento non da poco per la valutazione della perdita di conoscenza e le conseguenze che clinicamente l'hanno condotta in coma farmacologico. Giunti sul posto, i vigili del fuoco l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale Pitié-Salpêtrière (13° arrondissement) e da lì la gravità della situazione sta spingendo a sperare che le sue condizioni mediche non crollino da un momento all'altro.