È morta Nadia Farès, era in coma da una settimana: l’attrice aveva 57 anni

Il cinema francese in lutto per la scomparsa di Nadia Farès. L’attrice e modella, 57 anni, è deceduta all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi dopo una settimana di coma. Era stata trovata priva di sensi nella piscina di un club privato.

Il cinema internazionale perde uno dei volti più intensi degli anni duemila. Nadia Farès è morta ieri a Parigi all'età di 57 anni dopo una settimana di coma. La notizia è stata confermata dalle figlie, Cylia e Shana Chasman: l'attrice era stata soccorsa domenica scorsa dopo essere stata trovata esanime nella piscina di un esclusivo club in Rue Blanche. Nonostante il ricovero d'urgenza, non ha mai ripreso conoscenza.

L'ipotesi del malore e i problemi di salute

Sulle cause del decesso è stata aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica del ritrovamento in vasca. L'ipotesi principale è quella di un infarto fulminante che avrebbe Nadia Farès mentre si trovava in acqua, rendendola incapace di riemergere. Il sospetto dei magistrati e dei medici legali è strettamente legato ai gravi problemi di salute che l'avevano colpita negli ultimi anni: oltre all'aneurisma cerebrale del 2007, Farès si era sottoposta a ben tre interventi chirurgici al cuore. Questa fragilità cardiaca, unita al fatto che l'attrice è rimasta sommersa per circa tre o quattro minuti prima che qualcuno si accorgesse del suo corpo sul fondo della vasca, avrebbe compromesso irrimediabilmente il suo quadro clinico, portandola prima al coma farmacologico e poi al decesso.

Il giallo della sorveglianza nel club

Parallelamente al filone medico, l'inchiesta mira a chiarire eventuali responsabilità da parte della struttura, l'esclusiva palestra "Blanche" nel IX arrondissement. Nonostante la presenza di un bagnino qualificato fosse obbligatoria per legge, le prime testimonianze raccolte dalla polizia francese hanno sollevato forti dubbi sull'effettiva vigilanza al momento del malore. Lo stesso addetto alla sicurezza, interrogato dagli inquirenti, avrebbe ammesso di essere stato impegnato in altre attività proprio mentre l'attrice lottava tra la vita e la morte sott'acqua. È stato infatti un altro cliente della palestra, e non il personale di servizio, a notare il corpo immobile della Farès sul fondo e a tuffarsi per tentare un disperato massaggio cardiaco prima dell'arrivo dei soccorritori.

Una carriera tra Francia e Italia

Nata a Marrakech nel 1968 e cresciuta a Nizza, Nadia Farès aveva raggiunto il successo globale nel 2000 con il thriller cult I fiumi di porpora, accanto a Jean Reno e Vincent Cassel. La sua carriera era stata caratterizzata da collaborazioni prestigiose con registi del calibro di Claude Lelouch e Alexandre Arcady.

Nadia Farés nel film I fiumi di porpora

Farès aveva un legame professionale anche con l'Italia: nel 1995 era stata tra i protagonisti di Poliziotti, film di Giulio Base in cui recitò al fianco di Claudio Amendola e Kim Rossi Stuart. Prima del tragico incidente, si stava preparando al debutto dietro la macchina da presa: il prossimo settembre avrebbe dovuto dirigere il suo primo lungometraggio, una commedia d'azione prodotta dai Tf1 Studios.