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Nadia Farès è in coma, l’attrice francese trovata priva di sensi in una piscina di Parigi

L’attrice de “I fiumi di porpora”, 57 anni, è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina parigina l’11 aprile. Ora è in coma artificiale.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Paura per il mondo del cinema francese. L'attrice Nadia Farès, 57 anni, è stata ritrovata sul fondo della piscina di un complesso a Parigi dopo aver perso i sensi mentre stava nuotando. Stando a quanto riportato da Le Parisien, la donna stava effettuando esercizi con pinne e tavoletta quando è improvvisamente svenuta, restando sott'acqua per tre o quattro minuti.

Le dinamiche dell'incidente

Sono state due persone presenti in vasca ad accorgersi della situazione, intervenendo il più presto possibile. Dopo averla tirata fuori dall'acqua, trascinata sulle scale e allertato i soccorsi, sono state avviate manovre di rianimazione. All'arrivo dei sanitari, il trasporto di massima urgenza presso l'ospedale francese della Pitié-Salpêtrière, dove è stata rianimata. Secondo le ultime informazioni disponibili, Nadia Farès si trova in gravi condizioni, tenuta in coma artificiale. 

La polizia di Parigi ha già aperto un'indagine. Sono state prese in analisi le immagini delle telecamere di sorveglianza poste all'interno del complesso sportivo.

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Chi è Nadia Farès: un'attrice che l'Italia conosce bene

Nata nel 1968, Nadia Farès fa il grande salto nel 2000, quando Mathieu Kassovitz la sceglie per I fiumi di porpora accanto a Jean Reno e Vincent Cassel. Il thriller, tratto dall'omonimo romanzo di Jean-Christophe Grangé, diventa un caso internazionale: incassa oltre 42 milioni di euro al botteghino europeo e arriva nelle sale italiane raccogliendo un pubblico fedele al cinema poliziesco francese d'autore.

Per gli appassionati di serie tv, il suo volto è tornato alla ribalta con Marseille, produzione Netflix con Gérard Depardieu, disponibile anche sulla piattaforma in Italia. Di recente aveva partecipato a un film insieme ad Amanda Lear dal titolo Toujors Possible per la regia di Jacques Ouaniche. I

Il suo percorso artistico attraversa generi diversi, dal thriller all'azione, con apparizioni in produzioni internazionali, e la colloca tra le attrici della sua generazione che hanno saputo muoversi tra il mercato francese e il circuito europeo. La sua carriera, nell'immaginario degli appassionati italiani, resta indissolubilmente legata all'adrenalinico I fiumi di porpora.

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