Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto da Verissimo, non hanno ricucito i rapporti con la Rai Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto sono il piatto principale del weekend di Verissimo. Dopo gli strascichi con la Rai, Mediaset sembra essere l'orizzonte e l'approdo di entrambi.

Il nuovo anno è cominciato con le polemiche di quello scorso. Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto sono il piatto principale del weekend di Verissimo. Sintonizzarsi per sapere come e quanto vuoteranno il sacco nella puntata di domenica, ore 16, ovviamente su Canale 5. I due casi, ça va sans dire, sono molto differenti. Hanno in comune il milieu di Ballando con le stelle e probabilmente il futuro. Mediaset sembra essere l'orizzonte, l'approdo di entrambi.

Il caso Mariotto: dopo Ballando, Canale 5 è pronto ad accoglierlo

Guillermo Mariotto si racconterà per la prima volta nel salotto di Verissimo, dopo che per anni ha partecipato a tutti i programmi dirimpettai, per contenuto e talvolta per fascia oraria, del servizio pubblico. Un caso complesso per lo stilista-giudice che, dopo anni di performance sopra le righe alla corte di Milly Carlucci, questa volta potrebbe aver rotto definitivamente gli argini. D'altronde, lui è sempre stato corteggiato dal Biscione, soprattutto negli anni in cui c'era ancora Silvio Berlusconi. La presenza nel programma della first lady Silvia Toffanin potrebbe essere un segnale per il futuro.

Sonia Bruganelli torna nella sua comfort zone

Fresca del bailamme sul divorzio di Paolo Bonolis da Lucio Presta, Sonia Bruganelli torna nel salottino di Verissimo anche lei dopo una fase non particolarmente brillante a Ballando con le stelle. Le carte di Sonia Bruganelli sono state giocate male. L'ex opinionista avrebbe probabilmente potuto fare di più, scrivere una nuova storia, diventare un riferimento del programma (si era parlato e si era fatto riferimento di un futuro dietro al bancone dei giurati, proprio al posto di Selvaggia Lucarelli), ma il caso Madonia più alcuni suoi atteggiamenti, l'hanno spinta fuori dal gioco e dalla stessa Rai. Mediaset è probabilmente la sua zona di comfort, senza che questa sia da considerarsi una diminutio. Tempi diversi, più serrati, pubblico allenato diversamente alla sua grammatica rosé. Date le premesse, Silvia Toffanin già si sfrega le mani.