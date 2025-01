Guillermo Mariotto: “Il ritorno a Ballando? Non è detto che mi chiamino. Vorrei essere giudicato, non più giudicare”

video suggerito

Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin nella puntata del 12 gennaio, Guillermo Mariotto ha raccontato la sua versione dei fatti su tutte le questioni che l'hanno visto al centro delle polemiche nell'ultimo periodo: dall'assenza alla finale di Ballando con le stelle fino alle accuse di molestie. Le parole del giurato: "Per cinque balletti che non ho giudicato non doveva crollare il mondo, invece è crollato. Loro erano arrabbiati, ma alla fine hanno fatto il 29% di share".

A cura di Sara Leombruno

Guillermo Mariotto è stato uno dei personaggi più discussi degli ultimi mesi. Dopo l'abbandono improvviso nel corso di una delle ultime puntate di Ballando con le stelle 2024, alle accuse di molestie a uno dei ballerini, fino all'assenza sospetta nella finale a causa di un infortunio al ginocchio: nella puntata del 12 gennaio, lo stilista è stato ospite a Verissimo di Silvia Toffanin e alla conduttrice ha raccontato la sua versione dei fatti su tutte le questioni che l'hanno visto al centro delle polemiche nell'ultimo periodo. E sul futuro nel programma condotto da Milly Carlucci: "Non è detto che mi chiamino dopo quello che è successo. In futuro non vorrei solo giudicare i balletti, ma essere giudicato".

La risposta alle accuse di molestie

Nell'ultimo periodo, Guillermo Mariotto hai ricevuto un sacco di attacchi. Tra i più gravi, quello delle accuse di molestie a uno dei ballerini del programma. Nell'approccio iniziale all'argomento delicato, il giurato si è mostrato distaccato: "Non mi ha ferito niente, io non guardo la tv, non guardo i social, non guardo niente", ha detto. Tanto da spingere la presentatrice a ricordargli di aver accettato di partecipare a una trasmissione che, dal nome stesso del format, suggerisce che ospiti debbano dire la verità: "Verissimo l'hai visto qualche volta? Tu lo sai che sei su Canale 5 oggi e non alla Rai?", la provocazione della conduttrice. A quel punto, Mariotto ha risposto deciso:

Mi è dispiaciuto che quelli attorno a me hanno sofferto tanto per questa vicenda, sui social si alzano polveroni giganteschi che poi vanno via. Quell'episodio è stato futile. Non mi sono sentito offeso, era talmente palese che fosse una bugia, che tutti mi hanno difeso, perfino Selvaggia Lucarelli.

Perché Guillermo Mariotto lasciò Ballando con le stelle

Silvia Toffanin gli ha anche chiesto perché ne fosse andato improvvisamente nel corso di una delle ultime puntate prima della finale, precisamente quella precedente alla semifinale. Lo stilista ha ribadito di essere stato costretto a causa di importanti esigenze lavorative: "Era sabato, lunedì c'era la partenza di 17 abiti di alta moda con la sigla hrh, her royal majesty, della serie se non consegni ti tagliano la testa. Altro che Mediaset o Rai. In 70 anni della maison non è mai capitato che non abbiamo consegnato un ordine, mi hanno chiamato dal laboratorio, dicendo che la capa delle sarte si fosse sentita male, allora mi sono spaventato". Mariotto ha spiegato che, a causa del forte stress del mondo, si è sentito male: "Quando arrivo a un livello estremo di stress, vomito come nelle scene dell'esorcista, non era il caso di mettermi a vomitare. Quindi sono andato dove vado a fumare sempre, ho incontrato Amanda Lear, che mi ha detto di uscire con lei. Io dovevo correre a vedere cosa fosse successo e nessuno mi avrebbe fermato in quel momento. Per cinque balletti che non ho giudicato non doveva crollare il mondo, invece è crollato. Loro erano arrabbiati, ma alla fine hanno fatto il 29% di share".

Il futuro di Mariotto a Ballando

Nella fase finale dell'intervista, Toffanin gli ha chiesto di spiegare la dinamica dell'infortunio al ginocchio, che l'ha costretto a saltare la puntata finale di Ballando. Il giurato si trovava in un albergo a Riad per lavoro: "C'era il campo da tennis con le reti metalliche come i campi da basket del Bronx, con 15 ragazzi di colore che facevo danza acrobatica coi tamburi, per mia indole mi sono agitato e mi sono aggrappato a quella rete. Inizio a giocare con loro e a un certo punto loro iniziano a fare giochi acrobatici con le corde, pensavo di saperlo fare e invece mi sono fatto male il ginocchio". La conduttrice, allora, gli ha domandato a cosa si riferisse Selvaggia Lucarelli quando ha parlato del suo periodo di fragilità. Anche in questo caso, lo stilista ha chiarito le cose con fare sereno:

Non si tratta di fragilità, ho delle emotività, ho un momento di upgrade spirituale. Lei ha usato la parola fragilità perché lei la vede così, io lo vedo come un momento di potenza. Io parlo attraverso le canzoni d'amore, al comportamento generale di tutti rispetto al fatto che fossi andato via dalla puntata per una necessità incombente, risponderei con il brano "Buco nel cuore" di Cocciante, perché avevo un buco nel cuore. Anche se adesso sono felice.

Sul futuro nel programma di Milly Carlucci, non ha ancora le idee chiare: "Io voglio giudicare ancora balletti, ma vedremo come si mette, non è detto che mi chiamino dopo quello che è successo. La verità è che ci sono progetti futuri: mi auguro che l'album di canzoni che sto per lanciare abbia successo e vorrei cantare una cover con Luca Dirisio a Sanremo. Inoltre, in futuro non vorrei solo giudicare i balletti, ma essere giudicato".