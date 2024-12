video suggerito

Guillermo Mariotto in sedia a rotelle a Fiumicino dopo l'assenza a Ballando con le stelle, ma il pubblico non ci crede Dopo l'assenza di Guillermo Mariotto dalla finale di Ballando con le stelle si susseguono "teorie del complotto" e scetticismo sulle sue reali condizioni: ma questa mattina, il giudice è stato avvistato a Fiumicino in sedia a rotelle.

Guillermo Mariotto è stato avvistato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino in sedia a rotelle, confermando la serietà delle condizioni di salute che gli hanno impedito di partecipare alla finale di Ballando con le stelle. Il giudice, assistito dal personale aeroportuale, è stato riconosciuto da alcuni passeggeri che avrebbero documentato la scena, stando a quanto riporta La Repubblica. Milly Carlucci ha aperto la serata della finale annunciando che Mariotto non avrebbe potuto essere presente per motivi di salute, certificati da documentazione medica: "Ha avuto un incidente al ginocchio a Riyad". Un'assenza che però ha scatenato il pubblico sui social che, estremamente scettico, si è scatenato con commenti dubbiosi sulla veridicità di questa possibilità: "Fateci vedere il certificato medico".

Non ci sono immagini in rete

Purtroppo, nulla potrà fermare lo scetticismo del web perché le immagini di questa mattina a Fiumicino non sono state pubblicate né sui social network, né da alcun organo di stampa. Restano però le parole di Milly Carlucci che smentiscono tutte le teorie circolate sul web nelle ultime ore. Resta anche l'amarezza per aver vissuto la finale di Ballando con le stelle senza uno dei suoi volti storici, presente nel programma fin dalla prima edizione del 2005. A gettare luce sulle reali condizioni del giudice era stata già Rossella Erra in una intervista a Fanpage.it: "Ha un malessere importante, un problema di salute che non posso essere io a dire". La giurata popolare aveva anche rivelato di aver ricevuto da Mariotto una nota vocale di tre minuti, al momento della prima defaillance da Ballando, dopo avergli scritto un messaggio di supporto, sottolineando la serietà della situazione. Anche Milly Carlucci, sempre a Fanpage.it, aveva confermato la difficoltà di lavorare in una condizione di incertezza con Guillermo Mariotto.

Il futuro di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle

A questo punto, c'è grande incertezza sul futuro di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. Sarà uno dei tormentoni della stagione, non appena questa edizione chiuderà i battenti. La conferma di Mariotto dietro lo scranno dei giudici, a questo punto, non è così scontata.