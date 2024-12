Guillermo Mariotto sta male, salta la finale di Ballando con le stelle

video suggerito

Forfait dell'ultimo minuto per la finale di Ballando con le stelle: Guillermo Mariotto non è presente in giuria. Ad annunciarlo è stata Milly Carlucci in apertura di puntata, spiegando che il giudice ha fatto pervenire un certificato medico ed è costretto a rimanere a casa.

Un'assenza che arriva dopo settimane complesse per Mariotto, che nell'ultima puntata era apparso visibilmente provato e nelle settimane precedenti aveva lasciato anzitempo il programma. La settimana scorsa, il giudice aveva poi chiesto scusa per l'atteggiamento utilizzato ma era apparso con un aspetto diverso dal solito, dimesso, leggermente imbarazzato e senza il suo caratteristico make-up.

L'anticipazione a Fanpage.it: "Sta male"

A confermare che dietro questo forfait ci siano problemi di salute significativi è stata proprio Rossella Erra in una intervista a Fanpage.it. La giurata popolare ha rivelato di aver ricevuto una nota vocale di tre minuti da Mariotto dopo avergli scritto un messaggio di supporto: "Ha un malessere importante, un problema di salute che non posso essere io a dire", ha spiegato Erra, sottolineando come il giudice stia attraversando un momento delicato. "Solo chi non sa non può capire", ha aggiunto la giurata, facendo appello alla comprensione del pubblico: "Se c'è un problema di salute, perché bisogna andargli contro? Lui ha chiesto scusa. Erano scuse molto sentite ed era molto in imbarazzo perché sa di aver sbagliato".

Il peso dell'assenza di Guillermo Mariotto

L'assenza di Mariotto pesa particolarmente in questa finale, dove il suo giudizio tecnico e le sue celebri ‘palette' avrebbero potuto influenzare l'esito della competizione. Milly Carlucci ha confermato che la finale sarà giudicata dai restanti giurati: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Questa edizione di Ballando con le stelle si chiude quindi senza uno dei suoi volti storici, presente nel programma sin dall'inizio.