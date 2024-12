video suggerito

Perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle, la frecciata all'autore poi "addio a tutti" Guillermo Mariotto ha lasciato improvvisamente la diretta di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre. Ricostruiamo gli ultimi minuti in studio prima della decisione di andarsene senza spiegare le sue motivazioni.

A cura di Daniela Seclì

La puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 30 novembre è stata caratterizzata da continui colpi di scena. Tra infortuni, abbandoni, concorrenti che cambiano ballerini e persino una misteriosa scomparsa. Guillermo Mariotto, infatti, ha lasciato la diretta senza dare spiegazioni. Milly Carlucci ha dimostrato ancora una volta la sua professionalità, gestendo la situazione con calma e trovando una soluzione al voto mancante in giuria. Ma cosa è successo a Guillermo Mariotto? Si è sentito male o ha deciso di andarsene per altri motivi? Ricostruiamo i minuti che hanno preceduto la sua uscita di scena.

Selvaggia Lucarelli tenta di trattenere Guillermo Mariotto: "Non so se tornerà"

Durante la puntata di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre, Guillermo Mariotto è apparso sottotono. Malumori con la produzione, problemi di salute o una semplice giornata storta? Al momento non è dato saperlo. Nel corso della serata, tuttavia, non sono mancati segnali che sembravano tradire un certo fastidio nel giurato. La ballerina per una notte era Amanda Lear, che un tempo affiancava Mariotto in giuria a Ballando con le stelle. Quando Guillermo ha preso la parola per commentare la sua performance ha prima polemizzato: "Posso parlare De Andreis? Scusate tutti perché posso parlare". Si rivolgeva molto probabilmente a uno degli autori di Ballando con le stelle, Giancarlo De Andreis. Al momento di esprimere il suo voto ha chiesto ad Amanda Lear: "Portami via con te". Poi si è alzato per abbracciare Amanda Lear, ma Milly Carlucci lo ha rimproverato bonariamente: "Mariotto sei un giudice, torna a fare il giudice". In TV, gli spettatori hanno visto Selvaggia Lucarelli che riprendeva Mariotto con lo smartphone. E proprio grazie alle storie pubblicate dalla giornalista, è possibile sapere cosa abbia detto il cinquantottenne prima di lasciare lo studio. Guillermo Mariotto ha raccolto le sue cose, mentre Lucarelli gli diceva: "Vieni qua, no, no, vieni qua". Il giurato ha detto: "Mi dispiace" ed è andato via, seguendo Amanda Lear verso l'uscita. "Non so se torna": ha commentato Lucarelli e in effetti non è più rientrato in studio.

Guillermo Mariotto dietro le quinte con Amanda Lear prima di andarsene

In un video pubblicato dall'account ufficiale di Ballando con le stelle si vede Guillermo Mariotto scendere le scale con Amanda Lear mentre dice: "Portami con te, addio a tutti". Milly Carlucci, in studio, intanto annunciava la sua assenza:

Vorrei far notare una cosa: non c’è Guillermo Mariotto. Si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo. Se si è infortunato? Spero di no. Gli voglio bene, spero non si sia infortunato. Forse si è sentito poco bene, non siamo riusciti a capire che cosa è successo. Serata strana, tanti colpi di scena.

Il giornalista Domenico Marocchi, presente dietro le quinte, ha fatto sapere su X: "Guillermo ha fatto le interviste con noi assieme ad Amanda. Hanno scherzato molto". E ciò sembra rendere meno probabili i problemi di salute ipotizzati da Milly Carlucci. Non resta che attendere le prossime ore, sarà di certo lo stesso Mariotto a fare chiarezza. Da valutare, inoltre, il suo futuro nel programma.