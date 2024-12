video suggerito

Mariotto scompare da Ballando con le stelle: “Non sappiamo nulla”, ma lui è con Amanda Lear Guillermo Mariotto è scomparso dallo studio di Rai1 di Ballando con le stelle. Improvvisamente si è allontanato, dopo la performance di Amanda Lear e non è più tornato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

119 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una puntata scoppiettante quella di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre, dove continuano ad esserci colpi di scena. Ed ecco, infatti, che improvvisamente Guillermo Mariotto è scomparso dallo studio di Rai1: "Non siamo riusciti a recuperarlo" dice Milly Carlucci.

Guillermo Mariotto ha abbandonato lo studio

Da un momento all'altro, il bancone della giuria perde uno dei suoi componenti. L'evento scatenante è stata la performance di Amanda Lear, chiamata come ballerina per una notte, che ha particolarmente entusiasmato Guillermo Mariotto, tanto da spingerlo ad andare via dallo studio. "Mariotto si è allontanato, abbiamo provato ma non siamo riusciti a recuperarlo" e spiega Milly Carlucci e Lucarelli aggiunge: "Si sarà infortunato anche lui" poi la conduttrice aggiunge: "Gli voglio bene, spero non si sia infortunato, serata strana piena di colpi di scena. Le coppie hanno un voto in meno, quindi dovremmo ricalibrare i voti di quelle coppie per le quali Mariotto non ha votato" dice la conduttrice parlando degli squilibri nei conteggi finali, aggiungendo poi che nessuno era a conoscenza di cosa fosse accaduto allo stilista.

Mariotto e le foto con Amanda Lear

Nel frattempo su X proliferano video in cui Mariotto pare si sia unito ad Amanda Lear che ha appena lasciato lo studio a seguito della performance che le ha fatto guadagnare ben 50 punti per il tesoretto. "Amanda è venuta per me" si sente dire allo stilista in uno dei video che compaiono sul noto social network, in cui il giudice dello show danzante di Rai1 avanza anche un saluto, agitando il boa giallo che l'attrice ha indossato durante la sua esibizione. Pare che Mariotto, però, non abbia alcuna intenzione di tornare in studio, per cui dovranno fare a meno di lui almeno fino alla fine della trasmissione.