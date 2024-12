video suggerito

Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle per problemi di salute, la verità sull'abbandono: "Si è sentito male" Perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle. Fonti vicine al programma di Milly Carlucci hanno fatto sapere a Fanpage.it che il giurato si è sentito male. Al momento avrebbe bisogno di tranquillità. Cosa è successo nella puntata di sabato 30 novembre.

Guillermo Mariotto ha abbandonato la diretta di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre. Il giurato ha lasciato la trasmissione senza dare spiegazioni. Milly Carlucci ha spiegato: "Si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo". Fanpage.it ha contattato fonti vicine al programma, raccogliendo la loro versione sull'accaduto. Mariotto avrebbe lasciato la diretta perché si sarebbe sentito male.

Perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle

Guillermo Mariotto ha lasciato improvvisamente Ballando con le stelle dopo l'esibizione di Amanda Lear, ballerina per una notte. Dietro le quinte sembrava scherzare come al solito, ma fonti vicine al programma di Milly Carlucci hanno fatto sapere a Fanpage.it che il giurato avrebbe lasciato la trasmissione per motivi di salute: "Si è sentito poco bene". Secondo quanto apprendiamo, al momento Mariotto avrebbe bisogno di tranquillità per riprendersi. La stessa conduttrice in diretta aveva ipotizzato che l'abbandono improvviso potesse essere ricondotto a un malessere di Mariotto: "Forse si è sentito poco bene, non siamo riusciti a capire che cosa è successo. Serata strana, tanti colpi di scena".

Cosa è successo in diretta al giudice di Ballando con le stelle

Guillermo Mariotto è apparso sottotono durante tutta la puntata. Il suo essere meno frizzante del solito è stato notato da molti spettatori che lo hanno rimarcato nei commenti sui social. Prima di lasciare lo studio, ha rivolto una frecciatina a un autore di Ballando con le stelle: "Posso parlare De Andreis? Scusate tutti perché posso parlare". Poi, ha chiesto all'amica Amanda Lear di portarlo via. Selvaggia Lucarelli, in una storia pubblicata su Instagram, sembrava volerlo trattenere mentre lui aveva già raccolto le sue cose per andarsene. Quando è uscito dallo studio insieme ad Amanda Lear ha commentato: "Addio a tutti". Insomma, una serie di elementi che sembravano indicare motivazioni più intricate di un malore dietro alla decisione di andarsene. Non resta che attendere che sia lui stesso ad esporsi.