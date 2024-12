“Guillermo Mariotto ha toccato le parti intime di un ballerino”, la denuncia della senatrice FDI Campione

video suggerito

Guillermo Mariotto continua a campeggiare come grande protagonista della cronaca pop dell'ultima ora. Dopo il caos che si è generato dalla sua uscita anzitempo dalla puntata di Ballando con le stelle e il servizio di Striscia la Notizia, con il Tapiro rifiutato, arriva la denuncia della senatrice di Fratelli d'Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia. Da quanto si evince dalle immagini del servizio di Striscia "ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto", quando afferma la senatrice in una nota. In una intervista a Fanpage.it, pubblicata prima della messa in onda del servizio del tg di Antonio Ricci, il giudice si era difeso: "Striscia vecchiume pieno di retorica".

Il caso appare praticamente simile a quello di due anni fa con Memo Remigi a "Oggi è un altro giorno":

Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai ‘Oggi è un altro giorno' due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto. Mariotto tornerà tranquillamente in trasmissione? Forse la condanna di un tale odioso comportamento molesto dipende da chi lo attua? Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento. Il ddl del quale sono relatrice è infatti all'esame delle Commissioni lavoro e giustizia proprio in questi giorni. Fatti come quello che si è verificato durante la trasmissione Ballando con le stelle non sono tollerabili.

Guillermo Mariotto potrebbe non tornare a Ballando con le stelle

Un retroscena pubblicato nell'edizione odierna del Corriere della Sera rivela che non è così scontato che Guillermo Mariotto possa tornare a Ballando con le stelle. "Che torni dietro al bancone non è poi così scontato", si legge. La redazione starebbe cercando di fare chiarezza sull'accaduto nelle ultime settimane, da quando il giudice ha lasciato improvvisamente lo studio nel corso della diretta. A Fanpage.it, Mariotto aveva dichiarato sull'argomento: "In 19 anni saltare 5 ballettini non mi sembra nulla di che".