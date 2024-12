video suggerito

"Mariotto fuori, sostituito da Alberto Matano", l'ipotesi per le ultime due puntate di Ballando Sembra che sia la dirigenza Rai a spingere per l'esclusione di Guillermo Mariotto da Ballando con le stelle. In attesa della semifinale di sabato 14 dicembre, si fa strada l'ipotesi di Alberto Matano – già commentatore del dance show – come suo sostituto.

In attesa del prossimo appuntamento con Ballando con le stelle, fioriscono le ipotesi sulle sorti di Guillermo Mariotto. Il giudice del dance show – che ha abbandonato la diretta di sabato 30 novembre e che è stato accusato dalla senatrice di Fratelli d'Italia, Susanna Donatella Campione di comportamenti inaccettabili – potrebbe non sedere più al tavolo dei giurati. Secondo quanto riportato da TvBlog, non sarebbe lo staff del programma a volerlo fuori ma i dirigenti Rai.

Guillermo Mariotto fuori da Ballando con le stelle: l'indiscrezione

"Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la sua mano" ha denunciato Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d'Italia. In difesa del giurato era intervenuta Selvaggia Lucarelli: "Guardando il video dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede". Stefano Dominella, direttore di Gattinoni di cui il giudice del dance show è direttore creativo, aveva fatto sapere che sarebbe intervenuto sulla vicenda: "Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison". TvBlog, però, fa sapere che in queste ore la volontà della Rai sarebbe quella di espellere il giurato per questioni che esulano dalla questione citata. "Una serie di gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso, dovute al comportamento del celebre stilista, su cui Milly chiuderebbe volentieri un occhio, ma la Rai evidentemente no" si legge sul sito.

L'ipotesi di Alberto Matano come sostituto di Guillermo Mariotto

Se Guillermo Mariotto dovesse dare forfait nella semifinale del 14 dicembre, si fa strada l'ipotesi di una giuria a quattro per le ultime due puntate del dance show, con l'eventuale presenza di Alberto Matano al tavolo dei giudici. Ci sarebbe, poi, da sciogliere il nodo sul sostituto per l'edizione autunnale di Ballando con le stelle 2025.