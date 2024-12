video suggerito

Selvaggia Lucarelli a chi accusa Guillermo Mariotto di avere molestato un ballerino: "Cattiva fede" Selvaggia Lucarelli ha detto la sua su chi, in queste ore, sta accusando Guillermo Mariotto di avere molestato un ballerino a Ballando con le stelle. Intanto, la senatrice di Fratelli d'Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia ha chiesto alla Rai di prendere provvedimenti.

A cura di Daniela Seclì

Selvaggia Lucarelli è intervenuta su Instagram per commentare l'ennesimo caso che vede suo malgrado protagonista Guillermo Mariotto. Dopo l'abbandono della diretta di Ballando con le stelle e la turbolenta consegna del tapiro di Striscia la Notizia, nelle ultime ore è stato accusato dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, di avere toccato in modo inappropriato un ballerino: "Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. […] Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuto notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto". L'opinione di Selvaggia Lucarelli.

Mariotto accusato dalla senatrice di FDI di molestie: la replica di Lucarelli

Nel corso della semifinale di Ballando con le stelle, trasmessa sabato 30 novembre, Guillermo Mariotto è uscito dallo studio insieme ad Amanda Lear, che si era appena esibita come ballerina per una notte. In un video, il giurato del programma condotto da Milly Carlucci è inquadrato mentre è seduto dietro le quinte con intorno i ballerini. Ironizza: "Addio a tutti, Amanda è venuta per me". Poi, senza voltarsi, tende la mano a uno dei ballerini perché lo aiuti ad alzarsi. Così, la mano finisce sulle parti intime dell'uomo. Davvero difficile, tuttavia, dire con certezza che sia stato un gesto intenzionale. È probabile che Mariotto stesse solo cercando la mano del ballerino. Di questo parere è Selvaggia Lucarelli che su Instagram ha scritto:

Va bene tutto ma (guardando il video) dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede.

Fabio Canino non crede che Mariotto abbia molestato il ballerino

Anche Fabio Canino si è espresso sull'accaduto. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it si è detto anche lui convinto che il gesto di Mariotto non sia stato fatto di proposito: "È una questione molto delicata. Non credo che lui abbia toccato il ballerino di proposito, si appoggia ma si vede chiaramente che lui non sa cosa c'è alle sue spalle. Penso, però, che succederà il finimondo perché con Fratelli d'Italia che cerca di attaccare chiunque sia gay, questa mi sembra un'occasione coi baffi".