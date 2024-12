Guillermo Mariotto spiega l’uscita da Ballando: “Nessuna fuga, la maison era in pericolo. Se Milly mi vorrà, ci sarò ancora”

video suggerito

"Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un'assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato. Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, Un buco nel cuore, De Andreis (capo autore di ‘Ballando' ndr) mi ha risposto con un'altra hit di Renato Zero ‘La pace sia con te'. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei". Lo racconta all'Adnkronos Guillermo Mariotto, stilista e storico giurato di Ballando con le Stelle, dall'aereo che lo condurrà stasera a Riad per un'importante cerimonia.

Cosa è successo sabato scorso a Ballando: l'abbandono e i motivi

Sabato sera Guillermo Mariotto aveva abbandonato all'improvviso la giuria di Ballando con le Stelle prima della fine del programma, lasciando Milly Carlucci, il pubblico in sala e telespettatori increduli e attoniti. Solo qualche ora dopo si è saputo che la sarta della maison Gattinoni, che gestisce e coordina l'équipe di lavoro dell'atelier, si era sentita male ed era stata trasportata con urgenza in ospedale. Mariotto è stato perciò costretto a raggiungere, nella notte, la maison di via Toscana per supervisionare gli ultimi abiti di una importantissima commessa legata ad un matrimonio in Arabia Saudita, prima della partenza di oggi alla volta di Riad.

Mariotto assente in giuria a Ballando con le stelle di sabato 30 novembre

Le versioni sui motivi dell'abbandono: cosa non torna

Qualcosa però non torna. L'ufficio stampa della maison in questione, riporta Il Messaggero, avrebbe dato come motivazione dell'abbandono improvviso uno stato di indisposizione: "Non si è sentito bene a causa dello stress e dei tanti impegni", questo il riassunto di una nota più ampia. E infatti la versione combacia con quanto riportato a Fanpage.it da una fonte vicina a Ballando con le stelle: "Si è sentito poco bene", aggiungendo che il noto stilista e giurato avrebbe avuto bisogno di un momento di fermo per riposare e riprendersi. Le sintetizza entrambe la versione di Fabio Canino che, a La Volta Buona, ha parlato prima di Mariotto che è stato poco bene e poi, mentre usciva, di una telefonata dalla sua azienda che gli aveva comunicato il problema da risolvere di cui sopra.