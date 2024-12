video suggerito

Guillermo Mariotto potrebbe non tornare a Ballando con le Stelle: "La sua presenza non è così scontata" Guillermo Mariotto vorrebbe tornare a Ballando con le Stelle dopo l'uscita improvvisa dallo studio nell'ultima puntata, ma la sua presenza è ad oggi ancora incerta: "Che torni dietro al bancone non è così scontato". Nei prossimi giorni il giudice dovrebbe chiamare la conduttrice Milly Carlucci che oggi (9 dicembre) torna al lavoro per la diretta.

A cura di Elisabetta Murina

È ancora incerta la presenza di Guillermo Mariotto nella prossima puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 14 dicembre su Rai1. Il giudice aveva lasciato lo studio la scorsa settimana (30 novembre) nel corso della diretta e la sua uscita aveva generato diverse polemiche. Era stato poi il diretto interessato a fare chiarezza sulla motivazioni. "Un episodio di tachicardia di origine gastrica causato dalla notizia che riguardava la sua maison", ha fatto sapere il Corriere della Sera.

"Il ritorno di Mariotto a Ballando non è scontato"

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, la presenza di Mariotto a Ballando con le Stelle nella puntata di sabato prossimo è al momento ancora incerta. "Che torni dietro al bancone non è poi così scontato", si legge. Al momento il programma starebbe cercando di fare chiarezza sull'accaduto nelle ultime settimane, da quando il giudice ha lasciato improvvisamente lo studio nel corso della diretta. Inizialmente si era pensato a un malore, poi il diretto interessato aveva spiegato il motivo della sua decisione: un problema nella maison Gattinoni, di cui è il direttore creativo, che l'aveva costretto a mettersi subito in viaggio. Il designer si è detto disposto a tornare nel programma volentieri, sempre che la conduttrice voglia accettarlo di nuovo. "La chiamerò prima del 14 dicembre", aveva dichiarato. Milly Carlucci tornerà oggi, 9 dicembre, a lavorare alla diretta ed è probabile che si sentiranno nei prossimi giorni.

Il ‘caso Mariotto' a Ballando con le Stelle: l'uscita dallo studio e le motivazioni

Dopo giorni di varie teorie e indiscrezioni sul suo improvviso abbandono dello studio, parlando con l'Adnkronos, Mariotto aveva fatto chiarezza sulle motivazioni: il giudice ha lasciato il programma perché una sarta, che fa parte del team del suo brand Gattinoni, si era sentita male ed era stata trasportata d'urgenza in ospedale. La donna coordina l'equipe di lavoro della maison, di cui Mariotto è direttore creativo. Il giudice, quindi, la stessa notte del 30 novembre è partito per Riad così da poter supervisionare con i suoi occhi gli ultimi abiti di una importantissima linea commissionata per un matrimonio in Arabia Saudita. Per la sua uscita improvvisa, Striscia la notizia gli ha consegnato un Tapiro, che però il designer ha distrutto ed è finito in mille pezzi.