Guillermo Mariotto vuole tornare a Ballando: "Sentirò Milly Carlucci prima del 14 dicembre per fare il punto" Guillermo Mariotto vuole tornare a Ballando con le Stelle dopo aver improvvisamente abbandonato lo studio nella puntata del 30 novembre. Il giudice ha infatti spiegato che sentirà la conduttrice Milly Carlucci prima della puntata del 14 dicembre per "fare il punto della situazione".

A cura di Elisabetta Murina

Guillermo Mariotto vuole tornare a Ballando con le Stelle 2024. Dopo aver lasciato lo studio nella puntata del 30 novembre e fatto chiarezza sulle motivazioni, il giudice ha reso pubbliche le sue intenzioni, quando ormai manca sempre meno alla finale. "Aspetto che Milly ritorno dalla Scala, ci sentiremo prima della puntata del 14 dicembre", ha commentato all'Adnkronos.

"Sentirò Milly prima della puntata del 14 dicembre"

La prossima puntata di ballando con le Stelle 2024 andrà in onda sabato 14 dicembre e sarà la seconda semifinale, in attesa della finale prevista per sabato 21 dicembre. Il 7 dicembre, invece, il programma non terrà compagnia agli spettatori per via della prima del Teatro La Scala di Milano, al quale la conduttrice parteciperà nella serata di Sant'Ambrogio. A tal proposito, Mariotto ha spiegato che aspetterà il suo ritorno per parlarci e per un aggiornamento:

Ci sentiremo prima della puntata del 14 dicembre. È ormai consuetudine fare il punto della situazione la sera prima o direttamente il sabato mattina per capire come è andata la settimana, soprattutto per aggiornarci su quanto è accaduto in sala durante le prove, se qualche concorrente o maestro si è fatto male per rivedere o ridiscutere la scaletta.

Il motivo dell'uscita di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle

Dopo giorni di varie teorie e indiscrezioni sul suo improvviso abbandono dello studio, sempre ai microfoni di Adnkronos, Mariotto aveva fatto chiarezza sulle motivazioni: il giudice ha lasciato il programma perché una sarta, che fa parte del team del suo brand, si era sentita male ed era stata trasportata d'urgenza in ospedale. La donna coordina l'equipe di lavoro della maison Gattinoni, di cui Mariotto è direttore creativo. Il giudice quindi quella stessa notte del 30 novembre è partito per Riad così da poter supervisionare con i suoi occhi gli ultimi abiti di una importantissima linea commissionata per un matrimonio in Arabia Saudita.