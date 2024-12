video suggerito

Perché Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio di Ballando: “Non si è sentito bene a causa dello stress” L’ufficio stampa del brand di Guillermo Mariotto ha fatto sapere che il giudice ha lasciato lo studio di Ballando con le Stelle per un malore: “Non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo come stilista”. Una versione che già Fanpage.it aveva anticipato contattando fonti vicine al programma: “Si è sentito poco bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del 30 novembre di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha lasciato la diretta senza dare spiegazioni. Come hanno raccontato a Fanpage.it fonti vicine al programma, il giudice sarebbe uscito dallo studio per problemi di salute. A confermare questa ipotesi è ora anche l'ufficio stampa dello stilista, contattato da Il Messaggero: "Si è assentato perché non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni". Selvaggia Lucarelli, tra le sue storie Instagram, ne ha dato invece una versione diversa: "Era in una delle sue serate a briglie sciolte".

"Mariotto non si è sentito bene a causa dello stress", la versione dell'ufficio stampa

"Mariotto si è assentato perché non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo come stilista", ha fatto sapere l'ufficio stampa di Gattinoni, brand di cui il giudice è direttore creativo. Un malore causato da stress e troppi impegni sarebbe stata quindi la causa della sua uscita dallo studio intorno a mezzanotte e mezza. Già Fanpage.it, parlando con fonti vicine al programma, aveva parlato di problemi di salute, pur senza entrare nel dettaglio delle cause. La stessa conduttrice in diretta aveva ipotizzato che l'abbandono improvviso potesse essere ricondotto a un malessere di Mariotto: "Forse si è sentito poco bene, non siamo riusciti a capire che cosa sia successo. Serata strana, tanti colpi di scena".

Il giorno prima Mariotto aveva lasciato un altro programma

Quanto accaduto nella puntata di Ballando con le Stelle del 30 novembre avrebbe in realtà un precedente. Il giorno prima della diretta, ospite a Un Giorno da Pecora su Radio1, Mariotto aveva lasciato lo studio senza dare troppe spiegazioni proprio poco prima della fine della diretta, mentre l'ex sindacato di Roma rispondeva alle domande dei conduttori. Poco dopo era però rientrato come se nulla fosse accaduto, davanti allo stupore dei presenti.