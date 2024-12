Selvaggia Lucarelli sulla sparizione di Mariotto: “È eccentrico e imprevedibile, era in una serata a briglia sciolta”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

La serata di sabato 30 novembre di Ballando con le stelle è stata ricca di colpi di scena, compresa la sparizione improvvisa di Guillermo Mariotto dallo studio, nel bel mezzo della competizione dei ballerini, subito dopo la performance di Amanda Lear come ballerina per una notte. A commentare la faccenda è stata Selvaggia Lucarelli, compagna di banco del noto stilista, pubblicando alcune storie su Instagram.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Mariotto

L'improvvisa sparizione di Guillermo Mariotto è stata la ciliegina sulla torta per una serata già a dir poco ricca di imprevisti, ma sembra che il giudice fosse irrequieto già da prima della messa in onda, come scrive proprio Lucarelli condividendo uno scatto nel camerino in cui si vede Mariotto seduto a terra al suo fianco: "Diciamo che Mariotto era in una delle sue serate a briglie sciolte, già da prima del programma. È eccentrico e imprevedibile, il coup de théatre con lui è sempre dietro l'angolo". La giornalista sottolinea come faccia parte del carattere del suo compagno di banco questa tendenza ad uscire fuori dagli schemi, come d'altra parte è accaduto spesso anche in puntata, con esternazioni o commenti che Milly Carlucci ha cercato di sdrammatizzare. E a proposito della conduttrice, Lucarelli aggiunge, sempre in riferimento a Mariotto: "Non so cosa intenda fare, ma nell'edizione con il più ampio margine di imponderabilità della storia, tutto è possibile, anche che Milly molli Ballando e la sostituisca Vita Carbone".

Guillermo Mariotto "si è sentito poco bene"

Se durante la serata di sabato, non era chiaro il perché Mariotto avesse lasciato lo studio, comparendo poi in compagnia di Amanda Lear, come dimostrano le foto circolate su X a distanza di qualche minuto dalla sua sparizione improvvisa, la produzione del programma dice tutt'altro. Lo stilista, infatti, si sarebbe sentito male – come affermato da fonti vicine al programma a Fanpage- e per questa ragione avrebbe deciso di allontanarsi durante la diretta, sebbene inizialmente a seguito anche dell'atteggiamento adottato in puntata, particolarmente sottotono, si è pensato che potessero esserci delle ragioni differenti.