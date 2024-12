Guillermo Mariotto attacca: “Striscia la Notizia? Vecchiume e retorica senza pudore”

video suggerito

Guillermo Mariotto è l'uomo del momento. L'iconico giudice di Ballando con le Stelle ha esibito in questa settimana tutto il meglio della sua personalità vulcanica, uscendo di scena anticipatamente durante la diretta di Ballando con le stelle. Per questo motivo, Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha cercato di consegnarli un Tapiro nella puntata che vedremo questa sera, sabato 7 dicembre.

A Fanpage.it, Mariotto racconta la sua verità tra provocazioni reciproche e un Tapiro "accidentato". Il giudice non risparmia le sue frecciate pungenti al programma di Antonio Ricci: "Chi? Non lo conosco" e ci aiuta anche a ricostruire quello che è accaduto a Ballando: "Dovevo essere in Arabia Saudita, avevo 17 principesse reali da vestire". Il suo rapporto con Milly Carlucci: "È una sorella, Ballando è una famiglia". Chiusura al vetriolo sulla ex concorrente Sonia Bruganelli: "La cosa più bella che ha è suo figlio, simpaticissimo, ha preso tutto dal padre".

Stasera andrà in onda il servizio di Striscia che ti riguarda. Che cosa è successo?

Nulla, solo quel pirla lì, solito che fa questa cosa vecchia, mamma mia, una retorica vecchia, una retorica senza pudore. Questo è il dramma. Tu provi a spiegare, quello invece ti parla sopra. Loro nel servizio punteranno a farmi del male, ma c'è un però.

Quale?

Se mettessero in onda tutto, senza fare montaggio, allora ci rimetterebbero loro le penne. Ma loro taglieranno e cuciranno tutto e mostreranno quello che vogliono.

Nelle anticipazioni, tu lasci intendere di voler spegnere la sigaretta nella bocca di Staffelli.

No, ho fatto solo il gesto della sigaretta da spegnere, lui ha chiuso la bocca e io gli ho detto: "Fai bene a chiudere la bocca". Una semplice provocazione che loro trasformeranno in quello che gli pare.

Ma come è andata?

Mentre lui parlava, io gli dicevo: "Vai via, vecchiume". Gliel'ho detto: "Lei usa una retorica antiquata e vetusta e ha anche i capelli tinti". Non sapeva poi a che attaccarsi. Ero arrivato con il mio assistente, Emiliano Marinelli, e la mia première, Caterina Fusco, e li abbraccio per presentarli e fargli capire che stavo arrivando da un viaggio di lavoro. Lui mi fa: "Sta strozzando la sua première in un momento storico dove ci sono femminicidi". Ha cominciato a fare il maligno, a essere in malefede e tutto questo io lo detesto. La retorica con l'aggiunta della malafede è una cosa bieca, che ti fa dire: "Ma che ci sto a fare qui?".

Dicono che hai distrutto il Tapiro, cosa è successo?

Quando è arrivato il Van, io sono salito davanti e ho chiuso la porta. Nel chiudere la porta, lui non potendo darmi sto tapiro me l'ha tirato, ma io non l'ho neanche visto. Il momento che ho chiuso la porta, il Tapiro è finito tra la porta e la macchina e s'è spaccato. Ma io l'ho saputo dopo. Non ho fatto atti di violenza, non ho fatto niente di tutto questo, io ho semplicemente chiuso uno sportello. E con lo sportello chiuso, ho chiuso anche definitivamente le porte a questo programmuccio.

Ma, a parte questo inconveniente, tu segui il programma di Antonio Ricci?

Chi è?

L'autore e creatore di Striscia la Notizia.

Ma che ne so io di questa gente. Io non guardo la televisione e manco ce l'ho a casa.

Non potrebbe essere un attacco alla persona, insomma. Del tipo, mi sta antipatico Mariotto e ora lo attacco.

Ma no, loro devono portare a casa lo show, i soldi, devono magnà.

Il Tapiro ti arriva dopo quello che è successo a Ballando e dopo una settimana di indiscrezioni…

Ma io stavo in Arabia Saudita con diciassette principesse da vestire, ma che me frega a me de sta pepinata che mettono su qua. Vesto queste persone da anni, si tratta di famiglie reali che hanno fiducia in me. È un momento delicatissimo, ti pare che sto a pensare a ste fregnacce?

Milly Carlucci ha lanciato il teaser: "Sabato prossimo si vedrà se Mariotto ci sarà o no". Dài, diamo per scontato che ci sarai.

Si vedrà, certo, perché le vie del Signore sono infinite. Oggi magari non verrò a Ballando con le stelle.

Ma oggi no, perché non c'è Ballando, c'è la Prima alla Scala. A proposito, ci sarai stasera?

Non si sa, non si sa.

Ma come sono i rapporti con Milly Carlucci?

Milly per me è una sorella. La serata di sabato, poi, è andata molto bene. Sono tutti contenti per i risultati e io mi sono perso solo cinque ballettini, alla fine. In diciannove anni, mi sembra che si possa fare.

In chiusura, mi dici la tua sull'affaire Bruganelli.

Ma Sonia Bruganelli è il passato del programma. È finita, ora dobbiamo pensare a quelli che sono dentro. Lei non è più dentro e l'unica cosa che mi è piaciuta di lei è avere avuto la possibilità di conoscere suo figlio, Davide. Avesse avuto una briciola della simpatia del figlio perché ci ammazziamo dalle risate. Lui dice ‘mamma si arrabbia perché rido delle tue battute'. Poi, io conosco il padre che ha quintali di intelligenza. Il ragazzino, evidentemente, ha preso dal padre.