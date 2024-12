Guillermo Mariotto su Sonia Bruganelli: “La cosa più bella che ha è suo figlio, simpaticissimo, ha preso dal papà”

video suggerito

Nel corso dell'intervista che Guillermo Mariotto ha rilasciato a Fanpage.it nella mattinata di sabato 7 dicembre, in commento a quello che è successo con Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, lo stilista e giudice di Ballando con le stelle non ha risparmiato un dardo velenoso all'indirizzo di Sonia Bruganelli. “È il passato del programma”, ha detto con il suo consueto charme, “ora che è finita, dobbiamo pensare a quelli che ci sono dentro”. Ma qualcosa da salvare c'è: “Suo figlio, simpaticissimo, deve aver preso dal padre”.

Le parole di Guillermo Mariotto su Sonia Bruganelli

Guillermo Mariotto non si è risparmiato e ha liquidato Sonia Bruganelli in due parole, definendola "il passato del programma". Il giudice non manca di sottolineare il contrasto con tra lei, Paolo Bonolis e il loro figlio Davide:

Ma Sonia Bruganelli è il passato del programma. È finita, ora dobbiamo pensare a quelli che sono dentro. Lei non è più dentro e l'unica cosa che mi è piaciuta di lei è avere avuto la possibilità di conoscere suo figlio, Davide. Avesse avuto una briciola della simpatia del figlio perché ci ammazziamo dalle risate. Lui dice ‘mamma si arrabbia perché rido delle tue battute'. Poi, io conosco il padre che ha quintali di intelligenza. Il ragazzino, evidentemente, ha preso dal padre.

Il servizio di Striscia la Notizia e il tapiro distrutto

Il clamore suscitato dalle anticipazioni del servizio di Striscia la Notizia, nel quale si vede Mariotto arrabbiato con Valerio Staffelli e dove viene annunciata la distruzione del Tapiro, ha portato lo stilista a commentare come sono andate le cose, dal suo punto di vista.

Quando è arrivato il Van, io sono salito davanti e ho chiuso la porta. Nel chiudere la porta, lui non potendo darmi sto tapiro me l'ha tirato, ma io non l'ho neanche visto. Il momento che ho chiuso la porta, il Tapiro è finito tra la porta e la macchina e s'è spaccato. Ma io l'ho saputo dopo. Non ho fatto atti di violenza, non ho fatto niente di tutto questo, io ho semplicemente chiuso uno sportello. E con lo sportello chiuso, ho chiuso anche definitivamente le porte a questo programmuccio.