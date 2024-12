Il caso Mariotto è la sintesi della stagione perfetta di Ballando con le Stelle

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non si sa se il caso Mariotto a Ballando con le Stelle sia stata cosa architettata sin dal primo minuto, o se l'effetto mistero per ingigantire la questione e tenere sulle spine il pubblico per due settimane sia stata una grande mossa di opportunismo. Fatto sta che fino a sabato non si saprà nulla della presenza eventuale del giudice a Ballando con le Stelle.

Nel caos generale, Milly Carlucci e la sua squadra hanno giocato compatti alla creazione del caso. Tutti hanno parlato, lo stesso Mariotto ha parlato a Fanpage, così come Zazzaroni e Canino, ma tutti, con furbizia, hanno lavorato alla costruzione di un grande periodo ipotetico in attesa della puntata che andrà in onda il 14 dicembre. Solo con l'inizio della semifinale verrà chiarito il verdetto sul giudice che ha abbandonato lo studio a metà dell'ultima puntata, senza una spiegazione univoca. D'altronde il caso Mariotto si è sviluppato su tre fronti, da quello dell'uscita improvvisa all'effetto tapiro di Striscia La Notizia, fino alle accuse di una senatrice di Fratelli d'Italia per aver toccato le parti intime di un ballerino, cosa per la quale Mariotto ha annunciato che si difenderà.

Smentita categoricamente l'ipotesi della sostituzione di Alberto Matano, prosegue il clima di incertezza generale, che non perturba le dinamiche del gioco, e consente a Milly Carlucci di cuocere a fuoco lento il pubblico, grazie alla propizia ma casuale pausa di due settimane a causa della prima della Scala della scorsa settimana. La conduttrice dice e non dice su Mariotto, precisando che nulla annuncerà prima di sabato:

Quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare. Bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato.

Allo stesso tempo resta in silenzio la Rai, visto che il direttore Intrattenimento Ciannamea non intende rilasciare dichiarazioni in merito. L'anticamera peretta, la ciliegina sulla torta di una stagione in cui Ballando con le Stelle riesce nell'impresa di tenere testa alla concorrenza di Maria De Filippi e confermarsi come il vero reality di Rai1, un programma in cui il ballo non ha un ruolo marginale, ma nemmeno essenziale, un micromondo dove non solo può accadere qualsiasi cosa, ma deve, sotto gli occhi impassibili di Milly Carlucci. Indipendentemente da come vadano le ultime puntate, è stato già un successo. Il problema sarà ripetersi.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi