Federica Nargi sul terzo posto a Ballando: “Percorso senza escamotage”. Carolyn Smith commenta il podio A due giorni dalla finale di Ballando con le stelle, Federica Nargi e Luca Favilla hanno commentato la loro esperienza nel dance show in cui si sono classificati al terzo posto. Anche Carolyn Smith, giudice del programma, non ha nascosto le proprie preferenze sul podio: “Felice per Pellegrini ma Nargi meritava di più”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo la finale di Ballando con le stelle, che visto trionfare Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, sui social imperversa il dibattito sulla classifica finale del dance show. Al lungo messaggio condiviso da Federica Nargi sul suo profilo, ha risposto il maestro Luca Favilla: "Pur stappandoci a malo modo il record dei punti, non riusciranno mai ad eguagliare il nostro record di 6 puntate con punteggio pieno. Avoglia a mangià pastasciutta!". Un commento che lascia trasparire una certa insoddisfazione per il risultato e che si avvicina al parere di Carolyn Smith. La giurata, ospite a Uno Mattina, ha chiarito: "Sono felice per Pellegrini ma Nargi meritava il secondo posto".

Luca Favilla commenta il terzo posto a Ballando con Federica Nargi

In un post condiviso su Instagram, Federica Nargi ha definito la sua partecipazione a Ballando con le stelle come un'esperienza che porterà sempre nel cuore: "Non è stato solo un programma, ma un percorso che mi ha messa alla prova sotto ogni aspetto: fisico, emotivo e personale". Ha spiegato quanto il viaggio sia stato "intenso, difficile e bellissimo" e di come l'abbia "trasformata". In conclusione ha dedicato un pensiero per il suo maestro Luca Favilla: "Non smetterò mai di ringraziarti. Sei il mio maestro n°1, oggi e sempre! Orgogliosa del nostro percorso, fatto di trasparenza, passione e tanta fatica, senza escamotage". L'insegnante di ballo ha risposto al messaggio con un commento in cui lascia intendere di non essere completamente soddisfatto per il terzo posto: "Pur stappandoci a malo modo il record dei punti, non riusciranno mai ad eguagliare il nostro record di 6 puntate con punteggio pieno. Avoglia a mangià pastasciutta! DAJE MAÈ!".

Carolyn Smith sul podio di Ballando: "Non era la mia classifica. Nargi era da secondo posto"

Ospite a Uno Mattina, Carolyn Smith ha commentato il podio di Ballando con le stelle. La giurata del dance show non ha nascosto le sue preferenze:

Non era la mia classifica. Sono contentissima per Federica Pellegrini. Per me Bianca Guaccero era al primo posto ma al secondo, tassativamente, Federica Nargi. Pellegrini ha fatto uno sviluppo, Angelo Madonia ha dato le basi e Pasquale La Rocca ha finito il percorso. Nargi molto meglio di Pellegrini, anche se lei è una grande sportiva che è riuscita a recuperare.