video suggerito

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice parlano di nozze a Ballando, Canino: “Ci vediamo al matrimonio in Puglia” I primi a scendere in pista nella finale di sabato 21 dicembre di Ballando con le stelle sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. A commentare il loro amore, oltre che l’esibizione, è stato Fabio Canino: “La vostra storia ci porterà in Puglia al matrimonio, vorrei un lieto fine per voi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella finale di Ballando con le stelle, in onda sabato 21 dicembre, i primi a scendere in pista sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con un tango argentino che raccoglie il massimo dei voti tra i giurati. Nel filmato mandato in onda prima dell'esibizione, Guaccero confessa i suoi sentimenti per l'insegnante di ballo: "Mi ha fatta innamorare". Nel momento della votazione, poi, Fabio Canino suggerisce l'idea di un matrimonio tra i due concorrenti.

Bianca Guaccero: "Con Giovanni Pernice mi sento al sicuro"

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero ammette di sentirsi molto diversa dopo la partecipazione nel dance show: "Ho ritrovato quella Bianca che non vedevo da tanto tempo". È stato proprio il programma a farla avvicinare a Giovanni Pernice, suo insegnante di ballo: "Lui non ha fatto niente per conquistarmi ma mi ha fatta innamorare, a me l'amore ha sempre messo in agitazione. Era da tanto tempo che non mi sentivo cosi con lui mi sento al sicuro e questa cosa mi dà felicità". Anche il ballerino non nasconde i suoi sentimenti per lei: "Dopo tanto tempo c'è qualcuno che si prende cura di me, mancava una donna al mio fianco".

Fabio Canino: "Ci rivediamo tutti al matrimonio di Guaccero e Pernice in Puglia"

L'esibizione di Guaccero e Pernice raccoglie il massimo dei voti della giuria. "Alla fine delle coreografia c'era una linea perfetta tra i piedi e le braccia di Bianca. Fantastico. Dovreste andare a fare il campionato di tango argentino" si sbilancia Carolyn Smith. Anche Selvaggia Lucarelli si complimenta con la coppia: "Il vostro non è stato un percorso ma una marcia militare, avete fatto fuori tutti gli avversari. Non c'è stato neanche il rinculo".

Fabio Canino, poi, si concentra sull'affinità tra i concorrenti: "La vostra storia è quella che più si avvicina alla fiaba. Bianca hai fatto il tuo lavoro. La vostra storia d'amore ci porterà in Puglia al matrimonio, vorrei un lieto fine per voi". Bianca scherza: "Sì, siete tutti invitati". E Giovanni Pernice: "Se vinciamo Ballando con le stelle un pensierino lo facciamo..."