Luca Favilla e la frecciatina sul terzo posto a Ballando: “Arrivato qua senza baci, innamoramenti e annunci” Ospite de La Volta Buona, Luca Favilla ha lanciato una frecciatina ai primi due classificati di Ballando con le Stelle 2024, rispettivamente Bianca Guaccero e Federica pellegrini. “Arrivato a questo punto senza baci, innamoramenti e nessun tipo di annuncio”, ha commentato il ballerino, in coppia con Federica Nargi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Federica Nargi e Luca Favilla si sono classificati al terzo posto a Ballando con le Stelle 2024. Prima di loro Bianca Guaccero-Giovanni Pernice e Federica Pellegrini- Pasquale La Rocca. Anche dopo la fine del programma sta continuano a far discutere la classifica finale: secondo Carolyn Smith, i ‘Nargilla' (come sono stati soprannominati) meritavano il secondo posto. Ospite a La Volta Buona, Luca Favilla ha lanciato una frecciatina ai primi due classificati, esprimendo così il suo punto di vista.

Il commento di Luca Favilla dopo la classifica di Ballando

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, nella puntata in onda lunedì 23 dicembre, Luca Favilla ha commentato il risultato di questa edizione di Ballando con le Stelle, in cui si è classificato al terzo posto con la compagna Federica Nargi. "Sono contento di essere arrivato qua, a questo punto, senza baci, senza innamoramenti e senza nessun tipo di annuncio", ha detto il ballerino lanciando una frecciatina ai primi due classificati. Il riferimento è a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che nel corso del programma hanno instaurato un rapporto anche nella vita di tutti i giorni, diventando una vera e propria coppia e parlando in diretta anche di matrimonio. Per quanto riguarda l'altra coppia, il maestro Pasquale La Rocca ha annunciato di star pensando a un ritiro e che questa appena conclusa potrebbe essere la sua ultima edizione.

Le parole di Federica Nargi sul terzo posto a Ballando

In un post condiviso su Instagram, anche Federica Nargi ha tracciato un bilancio della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, definendola un'esperienza che porterà sempre nel cuore: "Non è stato solo un programma, ma un percorso che mi ha messa alla prova sotto ogni aspetto: fisico, emotivo e personale". Poi ha dedicato un pensiero al suo maestro Luca Favilla: "Non smetterò mai di ringraziarti. Sei il mio maestro n°1, oggi e sempre! Orgogliosa del nostro percorso, fatto di trasparenza, passione e tanta fatica, senza escamotage". L'insegnante di ballo ha risposto al messaggio con un commento in cui lascia intendere di non essere completamente soddisfatto per il terzo posto: "Pur stappandoci a malo modo il record dei punti, non riusciranno mai ad eguagliare il nostro record di 6 puntate con punteggio pieno. Avoglia a mangià pastasciutta!".