Pasquale La Rocca si commuove per Pellegrini e annuncia il ritiro da Ballando: “Potrebbe essere l’ultimo anno”

Nelle battute finali dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca si commuove per l'esibizione di Federica Pellegrini, complimentandosi con lei per il percorso all'interno del dance show condotto da Milly Carlucci. Una volta chiuse le votazioni per il secondo posto, annuncia un possibile ritiro dal programma: "Dopo tanti anni di carriera potrebbe essere la mia ultima volta qui".

Pasquale La Rocca si commuove per Federica Pellegrini, il marito di lei: "Grazie per averla valorizzata"

"Le lacrime di Pasquale La Rocca sono qualcosa di speciale. Sono una cosa…" commenta stupita Milly Carlucci. A complimentarsi con il maestro di ballo è stato Matteo Giunta, seduto tra il pubblico per assistere all'esibizione di sua moglie e per fare il tifo per lei: "Sono felice di essere riuscito a vedere questo spettacolo dal vivo. Ringrazio Pasquale per averla resa così bella, non l'aveva mai vista così". Selvaggia Lucarelli si complimenta con il nuotatore: "Che cosa bella che ti ringrazia per aver valorizzato Federica, è una cosa stupenda. Non è per niente geloso". Giunta, però, interviene prontamente: "Il tango in realtà mi ha fatto un po' ingelosire".

Pasquale La Rocca: "Potrebbe essere il mio ultimo anno qui"

Nel momento della chiusura delle votazioni, Pasquale La Rocca chiede alla conduttrice uno spazio per fare un annuncio:

Ci tenevo a dire due cose, il primo è un ringraziamento a Milly e a Ballando con le stelle per avermi accolto in questa pista e poi alle mie partner di avermi accompagnato in questo viaggio. Dopo tanti anni di carriera professionale questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. È una decisione futura, vorrei che finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner se non Federica Pellegrini.

"Mi dai una coltellata al cuore" commenta Milly Carlucci. Anche Selvaggia Lucarelli non accoglie positivamente la notizia: "Non ci provare. Mi rifiuto, mi oppongo. Pasquale ti vuoi mettere contro di me? Non ti conviene".