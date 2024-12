video suggerito

Caso Guillermo Mariotto, attesa la decisione Rai e Milly Carlucci commenta: "Mi state assediando, sabato saprete" Le ultime news sul caso di Guillermo Mariotto parlano di una riunione d'urgenza in Rai per decidere il suo destino. Intanto, Milly Carlucci fa sapere: "Dov'è finito Guillermo Mariotto? Lo scoprirete sabato".

A cura di Daniela Seclì

Sono ore decisive per il caso Mariotto. Il giudice di Ballando con le stelle tornerà al suo posto nello show del sabato sera di Rai1 o dovrà lasciare la sedia vacante? In queste ore, ci sarebbe stato l'incontro in Rai per decidere se prendere o meno provvedimenti nei confronti dello stilista. Intanto, Milly Carlucci ha fatto sapere: "Dov'è finito Guillermo Mariotto? Lo scoprirete sabato".

Milly Carlucci e la semifinale di Ballando con le stelle con l'incognita Mariotto

Milly Carlucci, in un video pubblicato sui social, ha dato appuntamento agli spettatori alla semifinale di Ballando con le stelle, che si terrà sabato 14 dicembre. Le prossime due puntate del programma di Rai1 saranno decisive per decretare il vincitore. Intanto, il caso dell'uscita di scena improvvisa di Guillermo Mariotto continua a tenere banco. L'addetto stampa del cinquantottenne ha fatto sapere che è stata causata da un malore, una "tachicardia gastrica" dovuta allo stress per avere appreso di un'urgenza che si era creata alla maison. Carlucci, tuttavia, ha dichiarato al Corriere della Sera che il gesto di andarsene durante la puntata è grave:

Quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare. Bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato.

Nel video pubblicato sui social, Milly Carlucci ha chiarito: "Sabato finalmente risponderemo alla domanda su cui tutti quanti mi state assediando e cioè: ‘Ma Mariotto dove è finito?'. Lo scoprirete".

Riunione in Rai per decidere del destino di Guillermo Mariotto

Secondo quanto riporta La stampa, martedì 10 dicembre il direttore dell‘intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, avrebbe convocato una riunione d’urgenza con la conduttrice di Ballando con le stelle Milly Carlucci per parlare del destino di Guillermo Mariotto. La decisione potrebbe arrivare nella giornata di giovedì 12 dicembre oppure direttamente sabato in diretta nel programma di Rai1, come annunciato dalla conduttrice.