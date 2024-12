video suggerito

Guillermo Mariotto andrà per vie legali dopo le accuse di molestie: "Denunceremo per tutelare lui e la sua maison" Dopo le accuse di molestie mosse contro di lui dalla senatrice FDI Campione, Guillermo Mariotto verrà difeso da un avvocato per tutelare il suo nome e quello della maison Gattinoni, di cui è direttore creativo. Stefano Dominella, presidente di Gattinoni: "Il nostro legale è pronto a sporgere denuncia, si tratta di una storia assurda".

A cura di Sara Leombruno

Guillermo Mariotto verrà difeso da un avvocato dopo le accuse di molestie mosse contro di lui dalla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione. La donna l'ha incolpato di aver toccato le parti intime di un ballerino a Ballando con le Stelle, ma ora il legale della maison Gattinoni, di cui il giurato è direttore creativo, è pronto a intervenire. A riferirlo all'Adnkronos è Stefano Dominella, presidente di Gattinoni, che definisce questa vicenda "una assurda storia": "Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison", le parole.

"L'avvocato sporgerà denuncia per tutelare il suo buon nome"

Nonostante il giurato non si sia ancora espresso direttamente dopo le parole della senatrice FDI Campione, che in una nota aveva accusato Mariotto di aver "toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la sua mano", adesso il suo legale è pronto a intervenire. "Guillermo era in preda ad un attacco di tachicardia gastritica – ha precisato ancora Stefano Dominella – Poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso ad una persona. Era in ginocchio, ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro. In suo aiuto è venuta infatti Milly Carlucci". L'obiettivo è quello di tutelare non solo l'immagine dello stilista, ma anche quella di Gattinoni. Dal 1994, infatti, il giudice ne è illustre creatore e fino al 2010 è stato direttore creativo di tutte le linee di prêt-à-porter e accessori con la griffe della storica maison.

Caso Mariotto, le parole di Lucarelli e Canino

Sul caso si è espressa anche la giurata Selvaggia Lucarelli, che al tavolo di Ballando siede accanto a Mariotto: "Va bene tutto ma (guardando il video) dire che Mariotto ha sfiorato intenzionalmente le parti basse del ballerino è davvero cattiva fede". Intervistato da Fanpage, anche Fabio Canino è intervenuto sul collega: “Non credo sia molestia, ma ha sbagliato. Succederà il finimondo perché con Fratelli d'Italia che cerca di attaccare chiunque sia gay, questa mi sembra un'occasione coi baffi”. Infine Carolyn Smith intercettata da La Stampa ne ha preso le distanze: “Sono in vacanza in montagna torno alla civiltà tra due giorni. Non ho seguito la vicenda tuttavia se è davvero successo tocca al padrone di casa prendere decisioni: io sono solo un’ospite”.