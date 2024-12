Selvaggia Lucarelli su Guillermo Mariotto: “Non sta bene, non giudicatelo. È un momento di sofferenza e fragilità”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Guillermo Mariotto è tornato al suo posto nella giuria di Ballando con le stelle. In un video trasmesso poco prima di entrare in studio, ha spiegato che durante la semifinale si è visto costretto ad andarsene perché non si è sentito bene. Quindi ha chiesto scusa a tutti. Sui social si è scatenato il dibattito tra chi ritiene sia giusto che Mariotto resti al suo posto e chi ha giudicato la Rai eccessivamente indulgente. Selvaggia Lucarelli, ospite della trasmissione Da noi…a ruota libera, ha invitato a fare attenzione ad accanirsi contro Mariotto, perché la sua uscita di scena improvvisa è stata causata da un momento di sofferenza e fragilità.

Guillermo Mariotto sta attraversando un momento di fragilità

Selvaggia Lucarelli ha assicurato che Guillermo Mariotto non è una persona "strategica, che studia quello che farà, che pianifica". Ha ammesso che in questi nove anni trascorsi al suo fianco nella giuria di Ballando con le stelle, non sono mancati momenti in cui ha fatto fatica a volergli bene: "Non l'ho sempre amato. Ci sono state annate in cui lo avrei preso a palettate, soprattutto due anni fa, quando il momento di difficoltà è stato il mio, l'anno in cui c'era Lorenzo, era morta mia madre, ho avuto un anno orribile. Non ho sentito da parte sua empatia, anzi lui girava per le tv a dire che io odiavo le donne, mi ha massacrato". Tuttavia, ha assicurato che in questo caso non si tratta di essere eccentrici, ma Guillermo Mariotto starebbe vivendo un momento di grande fragilità dovuta a problemi che preferisce non rendere pubblici:

La verità è che lui quest'anno ha davvero una grossa fragilità, dovuta a una serie di problemi che non possiamo condividere, che in parte conosco e probabilmente in parte no. Credo abbia generato molta confusione il fatto che Mariotto non sia una persona lineare, quindi ci aspettiamo sempre da lui cose eclatanti, attribuendole all'originalità del suo personaggio. Molti hanno pensato che questa uscita di scena facesse parte del suo cercare sempre il colpo di teatro per stupire gli altri. In realtà sono due cose completamente diverse. Mariotto ha il senso dello spettacolo e dello show, quindi dice sempre la cosa che nessuno si aspetta. Stupisce, fa ridere, fa arrabbiare. In quel caso, l'uscita di scena così plateale e inspiegabile era invece parte, secondo me, di un momento di grande sofferenza, era l'emanazione di un momento di grande fragilità.

La giurata di Ballando con le stelle chiede cautela nel giudicare Mariotto

Selvaggia Lucarelli ha concluso invitando a fare attenzione a giudicare con troppa fretta Guillermo Mariotto: "Mi sento di dire che bisogna fare attenzione a giudicarlo in questo momento della sua vita. Bisogna utilizzare molta delicatezza e molta prudenza, perché non penso che stia bene. Non ha "un istinto suicida" televisivamente parlando, non ha fatto una bella cosa, sapeva anche di rischiare il suo posto. Quindi è chiaro che non l'ha deciso. È qualcosa che ha fatto, ma forse anche subito. Io voglio bene a Mariotto con tutti i suoi difetti e i suoi limiti. Non è questo il momento…".