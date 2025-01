video suggerito

Sonia Bruganelli: “Con Paolo Bonolis siamo ancora famiglia. Ero gelosa del fatto che lavorasse senza di me” Sonia Bruganelli ospite di Verissimo ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis, ancora oggi sotto i riflettori, soprattutto dopo le vacanze di Natale trascorse insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Sonia Bruganelli è stata ospite della puntata di Verissimo di domenica 12 gennaio. L'opinionista torna a raccontarsi dopo l'esperienza di Ballando con le stelle e a seguito di voci che avrebbero voluto un riavvicinamento con il suo ex marito, Paolo Bonolis, con il quale ha semplicemente trascorso le vacanze di Natale. Nella chiacchierata con Silvia Toffanin, infatti, conferma che al suo fianco c'è Angelo Madonia. Sul suo ex dice: "Siamo due persone che parlano tanto, affrontano la vita in fasi diverse, siamo separati, i nostri figli lo sanno. Tutto quello che scrivono sono cose che nella vita reale non ci coinvolgono".

Sonia Bruganelli sulla decisione di separarsi da Paolo Bonolis

Dopo le foto del Natale trascorso insieme, circondati dai loro figli, le voci su un riavvicinamento tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono fatte sempre più frequenti. Voci che, però, la produttrice ha smentito, ribadendo apertamente che le scelte, fatte ormai più di un anno fa, circa la loro separazione sono maturate da un'esigenza reale:

Ci conosciamo da trent’anni con Paolo, la vita ci ha messo davanti a momenti molto belli e altri molto difficili e faticosi, mentre li affronti, in qualche modo vai avanti, fai, poi è capitato di fermarmi, stanca del dare per scontato tutto, stanca cdel fatto che in qualche modo fossi considerata solo in funzione del. Nostro rapporto. Ho iniziato a lavorare con lui, ho fatto tanto dietro le quinte, c’è sempre stata questa cosa che io avessi lavorato a seguito del fatto che lui fosse un personaggio molto importante e bravissimo. Quando ho deciso di mettermi in prima linea e fare il grande fratello, lì ho un po’ mollato, lì sono uscite delle problematiche sono uscite, e ci siamo allontanati, problematiche di carattere, vedevano nel mio allontanarmi la possibilità di entrare e prendersi dei ruoli.

In questo allontanarsi hanno contribuito anche delle libertà da cui Bruganelli si è sentita travolta e che l'hanno portata a prendere una decisione che, tutt'oggi, vedendo come entrambi sono cambiati è risultata più che necessaria:

In qualche modo mi sono sentita molto mamma, presa dal lavoro in prima persona, presa dal fatto di apparire e con Paolo ci siamo un po’ persi. Non sono una che manda a dire le cose, ci siamo parlato e abbiamo deciso che invece di portare avanti un rapporto bello, fruttuoso da tutti i punti di vista, era giusto se per causa mia, non mi sentissi più dentro in quella storia in maniera viva. Io sono convinta che fosse necessario. Sono una persona diversa, lui ora è un uomo diverso di quello di un anno e mezzo fa.

"Siamo stati e siamo ancora famiglia"

Dopo anni in cui hanno lavorato fianco a fianco, l'idea di non conoscere ciò che professionalmente parlando ha investito il suo ex marito non è stato facile da digerire: "Sono stata gelosa, stando fuori in questi mesi non me le raccontava. Un pochino mi è mancata questa cosa. Delle volte devi guardare dal di fuori per capire quello che c’è dentro, ed è difficile prendere distanze e guardare. L’ho visto senza di me e anche lui si è visto senza di me". Sottolineando come stia meglio a distanza di mesi dalla scelta presa, Bruganelli racconta di aver invitato Bonolis a cena e di aver trascorso una serata diversa dal solito:

È stata una serata intensa, perché ci siamo parlati da persone non più obbligate a parlarsi, a mantenere una posizione, sincere, parlarsi senza darsi per scontati, bisognerebbe farlo senza fare tutto questo, però apprezzi e io l’ho apprezzato e spero anche lui.

Nonostante la scelta di prendere vite separate, l'opinionista non nega che il legame tra loro andrà sempre oltre il semplice fatto di essere stati marito e moglie:

Sono sempre stata quella della coppia che ha parlato di più, anche a sproposito, sentirmi dire delle cose per me è stato importante. Ad oggi è la persona a cui faccio riferimento per tanti aspetti della mia vita. Io non penso di essermi separata solo da un marito, ma da una figura più ampia, ed è questo che sta portando ad una fatica in questo anno e mezzo, nel nostro caso, siamo stati e siamo ancora famiglia, ma non perché siamo genitori, ma famiglia tra di noi, è difficile spiegarlo alle persone, a chi ci sta vicino. Non è una cosa che faccio solo io nei miei confronti, lo fa anche lui.

Le parole su Angelo Madonia

Nella sua vita, però, c'è Angelo Madonia. Il ballerino, al centro delle polemiche per l'ultima edizione di Ballando con le stelle, ha dimostrato di essere un uomo in grado di starle accanto anche nei momenti più tesi:

È stato nel posto sbagliato al momento sbagliato, immaginati vissuto da una persona che è fuori, deve essere una persona intelligente, consapevole dell’enorme importanza, affetto, che nutre la persona che frequenta per il suo ex marito, mi reputo doppiamente fortunata, ho una persona che comprende mi vuole bene, alla quale io voglio bene, mi sento anche di proteggere, siamo persone adulte e dobbiamo tutelarci a vicenda.