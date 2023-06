La storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: il matrimonio, i tre figli e la separazione Termina dopo 21 anni il matrimonio tra Sonie Bruganelli e Paolo Bonolis. Genitori di Silvia, Davide e Adele, hanno annunciato di essersi separati ma di voler restare “più uniti che mai”. Dalle nozze nel 2002 al divorzio: tutte le tappe della loro lunghissima storia d’amore.

A cura di Stefania Rocco

Dopo la smentita di un mese fa, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis annunciano di essersi separati. Il conduttore televisivo 61enne e la produttrice 49enne hanno deciso di dirsi addio, pur avendo specificato che “resteranno più uniti che mai”. Merito di un rapporto che ha attraversato metà della vita di Sonia e oltre un terzo di quella di Paolo. E di un legame che resta saldo, sebbene l’amore si sia ormai trasformato in qualcosa di diverso.

Come si sono conosciuti Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo e Sonia stanno insieme dal 1997. Si incontrarono dietro le quinte di Tira & Molla, quiz televisivo condotto da Bonolis dal 1996 al 1998. Fu proprio in occasione dell’ultima puntata andata in onda che il conduttore ufficializzò il legame con la fidanzata, volto di alcune delle telepromozioni abbinate alla trasmissione. Fu Bonolis a corteggiare Sonia, vincendo la sua resistenza. Inizialmente, infatti, Bruganelli non ricambiava il suo interesse. “Facevo una televendita a Tira e Molla e passato quel momento mi chiamarono per tornare e scoprii che era stato lui a volermi di nuovo”, raccontò Sonia ricordando quel periodo, “Io subito non ero interessatissima, ma poi piano piano Paolo mi ha conquistato. La prima volta che siamo usciti mi ha portato al cinema a vedere Jerry Maguire. Di fianco a me si sedette Luca Laurenti, inziamo a guardare il film e dopo poco al posto di Laurenti c’era Paolo. Subito non voleva farsi vedere”.

Il matrimonio nel 2002

Quel legame cominciato nel 1997 portò i due a sposarsi 5 anni dopo, nel 2002. “Ero incinta di Silvia, al terzo mese, avevo una nausea pazzesca e la paura di sentirmi male. Quando sono arrivata nella chiesa sconsacrata di Caracalla, c’era mio padre, ma Paolo mi ha preso e sono entrata direttamente con lui. La cerimonia è durata sì e no cinque minuti”, racconta oggi Sonia a Vanity Fair, nell’intervista con la quale i due hanno ufficializzato la separazione. “Il rinfresco è stato a casa, trenta persone, una cosa intima: era venuto a mancare da poco il padre di Paolo”, ha aggiunto la produttrice, tornando con la memoria a quel giorno ormai lontano.

I figli Silvia, Davide e Adele

Sonia con i figli Davide e Silvia

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono genitori di tre figli: la primogenita Silvia, nata nel 2003, il secondogenito Davide, arrivato nel 2004, e Adele, ultima figlia della coppia nata nel 2007. Centrali nell’esistenza dei genitori, proprio per tutelarli Sonia e Paolo hanno scelto di smentire – almeno inizialmente – la notizia della separazione. Sonia è profondamente legata ai suoi tre figli. “Ma Paolo è un padre meraviglioso”, ha dichiarato a Vanity Fair, confermando quanto Bonolis sia stato un ottimi genitore. Fu proprio Paolo a occuparsi, almeno nei primi mesi, della figlia Silvia, primogenita nata con un problema di salute.

La vita con Silvia Bonolis, primogenita di Paolo e Sonia

Nata nel 2003, Silvia è affetta da una cardiopatia che ha arrecato immenso dolore a Sonia. Fu lei stessa a raccontare i suoi primi mesi da madre nel corso di una dolorosa intervista rilasciata a Silvia Toffanin. “Sono diventata mamma di Silvia a 27 anni ed è stato devastante. All’ottavo mese di gravidanza ho scoperto che Silvia aveva una cardiopatia grave. Non sapevo dove sbattere la testa. Le prime foto le ho fatte a quattro mesi, perché non mi volevo affezionare. Avevo paura di perderla”, raccontò Bruganelli senza nascondere il dolore, “Non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme”.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

La separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Anni di vita e di prove complesse che sono colmiate nella decisione di separarsi. Lo hanno comunicato oggi, ma la decisione di prendere strade diverse sotto il profilo sentimentale era già stata maturata da qualche tempo. È stata Sonia a scegliere di mettere un punto al loro matrimonio. “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”, ha ammesso Bonolis. Resta la famiglia: Paolo e Sonia hanno specificato che resteranno vicini per il bene dei loro figli e per quello che li lega, in quanto persone. “Ma l’amore si è trasformato”, hanno spiegato i due. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”, ha aggiunto Sonia, “Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”.