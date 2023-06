Bonolis e Bruganelli, la separazione smentita e poi confermata: “Per riprenderci ciò che era nostro” Con un’intervista la coppia conferma la separazione che solo un mese fa aveva smentito, chiarendo che quel video era motivato dalla volontà di essere padroni di quella notizia: “Nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”.

A cura di Andrea Parrella

In questi minuti si parla molto della notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Un'altra coppia illustre del mondo dello spettacolo, a un anno di distanza dal caso Totti-Blasi, annuncia la separazione, in questo caso pacificamente, con un'intervista rilasciata a Vanity Fair in cui i due spiegano le ragioni di questa scelta dopo vent'anni di matrimonio, promettendosi sostanzialmente un affetto eterno, ma non negando di avere smesso di provare certe emozioni che devono essere benzina di un rapporto.

L'indiscrezione sulla separazione smentita da Bonolis e Bruganelli

Dettaglio non irrilevante, della possibile separazione della coppia si parlava già alcune settimane fa, dopo un'indiscrezione lanciata da Dagospia, che annunciava la fine del matrimonio della coppia con un annuncio previsto attraverso un'intervista. Notizia che Bonolis e Bruganelli avevano voluto smentire, poco dopo la pubblicazione della notizia stessa, attraverso un video girato in vacanza, insieme, accusando le malelingue.

La coppia chiarisce il perché di quella smentita

Tema che è naturalmente emerso nel corso dell'intervista rilasciata a Vanity Fair. "Per fortuna Paolo ha trovato l’ironia per reagire. Abbiamo girato un video per smentire la notizia", ha spiegato Sonia Bruganelli, con Bonolis che ha aggiunto: "Del resto l’ironia è l’unico antibiotico all’esistenza, smorza l’impatto violento di certe cose". Sulle ragioni di quella scelta, entrambi sono stati chiari nel voler decidere da soli quando e come comunicare una notizia di questo tipo, nell'ottica di un rispetto per gli affetti che a loro modo di vedere non andrebbe violato: "Abbiamo scelto di smentire per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire", dice Bruganelli, con Bonolis che aggiunge: "Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli".