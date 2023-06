Sonia Bruganelli sulla separazione da Paolo Bonolis: “Patrimonio ingente, intervista non pagata” Sonia Bruganelli ha replicato a chi l’ha accusata di avere venduto l’esclusiva della fine del matrimonio con Paolo Bonolis. L’imprenditrice ha chiarito di non avere percepito alcun compenso: “Nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio”.

A cura di Daniela Seclì

La notizia della fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stata accolta con dispiacere da parte di alcuni e con una vena polemica da parte di altri. In particolare, dopo la pubblicazione dell'intervista congiunta rilasciata a Vanity Fair, c'è chi ha accusato la coppia di avere smentito in precedenza la crisi, solo per attendere una buona occasione per guadagnare sul racconto della fine del loro matrimonio. Le cose, però, non starebbero così.

Sonia Bruganelli replica alle critiche dopo l'intervista con Paolo Bonolis

Nei mesi scorsi, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avevano smentito le indiscrezioni sulla fine del loro matrimonio. In un video registrato insieme, sostenevano di essere indecisi tra “separarci sul serio o mandare sul lastrico il sito che ha detto questa fregnaccia”. Ma martedì 6 giugno, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, è arrivata la conferma della fine del matrimonio, nonostante l'affetto tra loro resti immutato. Così, in tanti hanno accusato Bruganelli di avere aspettato l'occasione giusta per guadagnare vendendo l'esclusiva, alludendo quindi a un compenso ricevuto per rilasciare l'intervista a Vanity Fair. Sonia Bruganelli, sui social, ha smentito seccamente: "Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio".

Perché il matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è finito

Nell'intervista rilasciata a Vanity Fair, la coppia ha chiarito i motivi della fine del loro matrimonio. Sonia Bruganelli ha spiegato: "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia". E ha aggiunto: "Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti". Paolo Bonolis ha spiegato che la decisione è partita dalla moglie: "Ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere".