Bonolis e Bruganelli, è stata lei a volere la separazione: “Le ho insegnato come uscire da Alcatraz”

A cura di Stefania Rocco

È stata Sonia Bruganelli a volere la separazione da Paolo Bonolis. Lo si comprende palesemente grazie al video integrale dell’intervista che la ex coppia ha rilasciato a Vanity Fair per annunciare la decisione di allontanarsi, filmato che mostra i due seduti l’uno di fronte all’altro mentre elencano – stando attenti a evitare riferimenti troppo precisi – i motivi che li hanno condotti alla scelta comunicata a mezzo stampa poche ore fa. O meglio, a condurre Sonia a comunicare a Paolo il suo cambiamento. Esiste una serie di passaggi nei quali, sottilmente, è Bonolis a lasciare intendere di avere subito, non senza dolore, la decisione della moglie di allontanarsi. Perfino quella di raccontarlo in un’intervista. “Perché siamo qui? Non lo so, mi hanno detto di venire”, dice il conduttore in un passaggio del filmato.

Sonia Bruganelli: “Paolo mi ha insegnato a essere sincera con il partner, questa qualità è stata mia alleata”

C’è un passaggio, in particolare, che sembra suggerire quanto la decisione di separarsi sia figlia esclusivamente della volontà di una delle parti in causa. Quando Mario Manca, giornalista che ha realizzato l’intervista, chiede a Bonolis e Bruganelli cosa abbiano imparato l’uno dall’altra, Sonia risponde: “Lui mi ha insegnato la libertà. Ero giovane e venivo da una famiglia in cui c’era il senso del possesso emotivo. Io ero gelosissima. Lui mi ha insegnato a non esserlo. Mi ha insegnato la libertà e l’importanza di dire la verità e di essere sinceri, con se stessi e con l’altra persona. Oggi, a 49 anni, non posso fare altro che ringraziarlo per questo. La sua libertà, che era qualcosa che pensavo potesse remarmi contro, in realtà è stata la mia più grande alleata, adesso”. Ed è di fronte a questa risposta che Bonolis, accompagnato da un sorriso che non raggiunge gli occhi, dichiara: “Le ho insegnato la strada per uscire da Alcatraz. Io sono rimasto dentro. Io invece ho imparato che devi stare zitto nella vita, mai insegnare troppe cose”.

Quando Bonolis ha ammesso di avere sofferto per la separazione

In un altro passaggio, questa volta centrale, del filmato, Bonolis ammette con sincerità e profondo senso di comprensione che è stata Sonia a cambiare: “Sonia ha avuto difficoltà a vivere una situazione che non era più la sua. Ha cercato di forzarla, e per questo le devo fare i complimenti, finché ha capito che era inutile. Me ne ha parlato e non ho potuto fare altro che capire. È finita così”. Quindi ha aggiunto: “Non fa piacere. Se le tue intenzioni di costruzione sono diverse, non fa piacere. Se sposi un obiettivo e quell’obiettivo viene meno, è ovvio che ti dispiaccia. Ma non puoi pretendere che la vita degli altri debba per forza corrispondere alla tua. […] Non è stato facile”. Infine, un’altra battuta amara: “Impossibile mettere delle definizioni su quello che sarà. Io le avevo messe e avevo sbagliato a unire i puntini”.