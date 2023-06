Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, cena tra amici: le foto complici nonostante la separazione “Raggiungono gli amici a cena, ridono, si divertono come se nulla fosse accaduto. Bonolis e la Bruganelli sono già entrati in modalità ‘Amici’”, racconta il settimanale Gente che riporta la cronaca di un’uscita spensierata per la coppia, che ha da poco annunciato la separazione.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato da poco la loro separazione, ma non potrebbero essere più in sintonia di così. Dopo l’intervista bomba rilasciata a Vanity Fair, la coppia è stata paparazzata dal settimana Gente, durante una cena mondana in compagnia di alcuni amici a Roma.

Il rapporto di amicizia tra Bonolis e Bruganelli

“Raggiungono gli amici a cena, ridono, si divertono come se nulla fosse accaduto. Bonolis e la Bruganelli sono già entrati in modalità ‘Amici’”, racconta il settimanale Gente che fa la cronaca di una sera d’estate particolarmente spensierata. Camminano spalla a spalla, si legge nell’articolo, tra le strade del centro della loro città, e si dirigono verso un ristorante tipico a gustare in compagnia di alcuni amici i classici della tradizione romana. Approfittano di qualche bicchiere di buon vino, ridono e scherzano tra di loro, insomma, sembra che nulla sia cambiato tra di loro. “Grazie per la verità”, commenta Sonia Bruganelli sui social, a conferma che sì, il loro rapporto oggi non potrebbe essere più sereno.

L'annuncio della separazione

Hanno deciso di ufficializzare la separazione di comune accordo, riprendendosi i loro tempi. Lo hanno fatto con un’intervista a Vanity Fair, nella quale Sonia Bruganelli ha confidato di essersi accorta che negli anni il suo sentimento per il marito è cambiato. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”. Sentimenti che il conduttore ha imparato ad ascoltare e ad accogliere. "Sonia ha avuto difficoltà a vivere una situazione che non era più la sua. Ha cercato di forzarla, e per questo le devo fare i complimenti, finché ha capito che era inutile. Me ne ha parlato e non ho potuto fare altro che capire. È finita così”.