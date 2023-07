Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis insieme a Formentera, le prime vacanze dopo la separazione Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, terminate le registrazioni di Ciao Darwin, sono partiti insieme alla volta di Formentera. Sono le prime vacanze di “coppia” dopo la separazione.

A cura di Stefania Rocco

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avevano garantito che sarebbero rimasti vicini dopo la separazione e hanno intenzione di mantenere la parola data. Lo dimostrano le recenti vacanze a Formentera che l’ex coppia si è concessa dopo la fine delle registrazioni della prossima edizione di Ciao Darwin. È il conduttore a comparire nelle Instagram stories della ex moglie. Paolo è stato fotografato al ristorante. Con lui ci sono la ex moglie, i figli nati dal loro matrimonio e un gruppo di amici, compreso il regista Roberto Cenci.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli insieme anche in vacanza

Paolo Bonolis e la ex moglie Sonia Bruganelli sono alle prese con le prime vacanze da separati. In realtà, già qualche tempo fa, quando Dagospia aveva annunciato la separazione e i diretti interessati avevano smentito (salvo poi confermare la notizia qualche settimana dopo), Sonia e Paolo si trovavano all’estero insieme ai loro figli. Si tratta della dimostrazione di quanto entrambi avevano garantito: la decisione di prendere strade diverse sotto il profilo sentimentale non avrebbe loro impedito di restare vicini come amici ed ex coniugi. Per necessità (intendono garantire tutta la serenità possibile ai loro figli) ma soprattutto in virtù del legame che da anni esiste tra loro e che non si è mai affievolito. Semplicemente, come ha spiegato la conduttrice, l'amore si è trasformato in affetto.

La notizia della separazione

Bruganelli e Bonolis hanno annunciato la loro separazione il mese scorso con un’intervista rilasciata a Vanity Fair. La notizia era nell’aria già da tempo ma i due avevano smentito per poter essere certi di dettare i tempi della comunicazione. Uno strumento per tutelare i loro figli, hanno spiegato in seguito: desideravano che potessero metabolizzare la novità in privato prima di renderla pubblica.