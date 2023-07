L’estate di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, vicini ma lontani nel loro posto del cuore Paolo Bonolis non ha perso l’abitudine di trascorrere l’estate a Formentera, ma questa volta è diversa dalle altre e non c’è traccia di lui nelle stories di Sonia Bruganelli, anche lei sull’isola che per anni è stata (e per certi versi continua ad essere) il loro rifugio d’amore.

A cura di Giulia Turco

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si godono l’estate, la prima da ufficialmente separati, anche se per loro è evidente che non sia in realtà cambiato nulla dal solito. Li aspetta un autunno di lavoro importante, per Bonolis c’è il ritorno del pre serale Avanti un altro e la nuova e ultima edizione di Ciao Darwin. Bruganalli si occuperà invece dei casting di Io canto, il format musicale di Gerry Scotti di nuovo su Canale 5, ma anche di seguire i lavori nello show dell’ormai ex marito. Occorre, dunque, che le acque restino calme.

A Formentera insieme ma sui social distanti più che mai

È un’estate come sempre social quella di Sonia Bruganelli che con i suoi follower condivide consigli e suggestioni dalla sua isola del cuore, Formentera, quella per anni è stata il rifugio d’amore per lei e Paolo Bonolis e che per certi versi continua ad esserlo. Anche il conduttore infatti non ha perso l’abitudine di trascorrere l’estate alle Isole Baleari, come hanno testimoniato alcune storie Instagram apparse di sfuggita sui social di Sonia e come fonti vicine a Fanpage.it hanno potuto confermare. Eppure qualcosa, almeno a livello mediatico, è cambiato. Bonolis resta nell’ombra di Sonia e anche i settimanali evitano le paparazzate del caso che, se volute, potrebbero tranquillamente finire in copertina.

La serenità ritrovata di Sonia Bruganelli

D’altronde sembra che aver ufficializzato la separazione abbia reso la coppia ancora più armoniosa e serena. Ora che è stato messo a chiare lettere che non vogliono più esser chiamati marito e moglie, si godono un’autentica e rinnovata pace. “La luce che abbiamo dentro, a volte, arriva anche fuori”, scrive sibillina Bruganelli a corredo di un selfie vacanziero. Certo, restano una famiglia che farebbe di tutto per restare unita, nonostante i sentimenti cambiati tra loro due, soprattutto per il bene dei figli, la cui felicità resta il bene più prezioso.