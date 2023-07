“Ecco la nuova fiamma di Paolo Bonolis”, ma c’è il commento di Sonia Bruganelli Nella prima estate da separati per la coppia, la Bruganelli reagisce alle notizie di gossip, in particolare quella sulla “nuova fiamma” di Bonolis che, però, è un suv.

Questa è la prima estate da separati per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. È normalissimo quindi che nel grande gioco del gossip, tutti stiano facendo a gara nel cercare di individuare quali sono o quali saranno i futuri compagni di vita di una coppia che sembrava essere fatta per resistere alle pieghe del tempo. Gira un articolo sul web nel quale si parla della "nuova fidanzata di Paolo Bonolis" e proprio questo articolo è stato condiviso da Sonia Bruganelli che ha reagito ufficialmente alla notizia.

La reazione di Sonia Bruganelli alla nuova fiamma di Paolo Bonolis

La reazione di Sonia Bruganelli alla nuova fiamma di Paolo Bonolis? Beh, sorpresa intanto: la nuova "fiamma" di Paolo Bonolis è di colore blu. È un automobile. Un suv, per essere precisi. Non riportiamo la marca perché altrimenti facciamo pubblicità, ma insomma è un bolide del valore commerciale che va ben oltre la cifra di 50mila euro. Con un regalo così, un uomo è in grado di scacciare via tutte le delusioni d'amore. Sonia Bruganelli se la ride e pubblica e commenta la notizia: "La nuova fiamma di Paolo. Dopo Sonia c'è la macchina". Gelosa?

"Il nuovo fidanzato di Sonia Bruganelli"

Sonia Bruganelli è una persona capace di grandissima autoironia. Anche per questo, mancherà nella prossima stagione del Grande Fratello. L'ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha commentato anche una notizia che la riguarda, in questo caso forse per gettare un po' di sale nelle ferite del gossip. Sonia Bruganelli ha pubblicato una foto che la ritrae proprio accanta all'ex marito e ha commentato: "Il mio nuovo fidanzato". Nei giorni scorsi si parlava di una nuova collaboratrice che avrebbe stregato il cuore di lui, mentre per lei si parlava di un personal trainer, solite figure che si tirano in ballo quando si vuole provare a sparare nel mucchio. Oggi, i gossip si fabbricano in casa e così facendo la Bruganelli allontana tensioni e malelingue. Sarà efficace questo tipo di strategia?