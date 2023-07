Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sempre insieme dopo la separazione, anche al party di Ciao Darwin Paolo Bonolis e la ex moglie Sonia Bruganelli hanno mantenuto un ottimo rapporto. Il conduttore e la produttrice festeggiano la fine delle registrazioni di Ciao Darwin restando l’uno accanto all’altra.

A cura di Stefania Rocco

Paolo Bonolis e Sonia Brugnaelli avevano detto che sarebbero rimasti vicini dopo la separazione e hanno intenzione di mantenere la promessa. Lo dimostrano le foto scattate durante il recente party organizzato per festeggiare la fine delle riprese di Ciao Darwin. Il conduttore e la produttrice posano l’uno accanto all’altra, forti dell’intimità maturata nel tempo. Il feeling e la sintonia che hanno caratterizzato il loro lungo matrimonio sono ancora evidenti, segno che i due non mentivano quando avevano detto che avrebbero mantenuto lo stesso rapporto di sempre e non solo perché ispirati dall’affetto per i loro figli.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli restano una famiglia

Genitori di Silvia, 20 anni, Davide, 19 anni, e Adele, 15 anni, Paolo e Sonia sono rimasti ottimi amici. Insieme formano ancora una grande famiglia, come quando erano ancora sposati. Il conduttore tv 62enne si è sempre avvalso della collaborazione professionale della produttrice 49enne e, sebbene sogni di ritirarsi dalla televisione a breve, continua a non fare a meno del supporto della ex moglie. Sonia è un pilastro importante nelle trasmissioni di Bonolis e, sebbene non più sua moglie, continua a fornire all’ex compagno tutto il supporto di cui ha bisogno.

L’annuncio della separazione

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avevano annunciato la separazione con un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Lo avevano fatto di comune accordo, senza però nascondere il fatto che fosse stata la produttrice a decidere di separarsi. Non hanno reso noti i particolari della loro scelta. Sonia ha però chiarito che, da parte sua almeno, l’amore si era trasformato in un sentimento di amicizia diverso da quello che dovrebbe legare due coniugi. “Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”, aveva raccontato provando a chiarire il suo punto di vista. Bonolis ha incassato non senza dolore la scelta della moglie e ha deciso di continuare a esserci per lei in una maniera diversa rispetto al passato.