I funerali di Berlusconi proiettati a Ciao Darwin, perché Bonolis e Bruganelli erano assenti Sonia Bruganelli ha condiviso una foto scattata durante le registrazioni di Ciao Darwin per spiegare il motivo dell’essenza sua e dell’ex marito Paolo Bonolis ai funerali di Silvio Berlusconi.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte di Silvio Berlusconi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non erano tra i personaggi noti della televisione ad avere partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi. Una circostanza che è stata la produttrice a spiegare con una foto condivisa sul suo account Instagram. Sonia ha mostrato un’immagine dei funerali di stato dell’ex presidente di Forza Italia proiettati durante la registrazione di Ciao Darwin. “L’unico modo per essere lì”, ha scritto la produttrice, motivando quindi il motivo della sua assenza.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis impegnati con Ciao Darwin

Mostrando la decisione di proiettare sullo schermo, nel bel mezzo di una registrazione di Ciao Darwin, la diretta dei funerali di Silvio Berlusconi, Bruganelli e Bonolis hanno chiarito i motivi della loro assenza: non una scelta voluta ma la necessità di restare in studio data l’impossibilità di spostare la registrazione del programma, che andrà in onda tra qualche mese su Canale5, rete appartenente al gruppo di proprietà della famiglia Berlusconi. Del resto, era stato proprio il vicepresidente e amministratore delegato del gruppo Mediaset, Piersilvio Berlusconi, a chiedere ai dipendenti di continuare a lavorare al meglio delle proprie possibilità nel ricordo del fondatore del gruppo anche dopo la sua scomparsa.

Il messaggio di Piersilvio Berlusconi ai dipendenti Mediaset

Subito dopo i funerali di Silvio Berlusconi, Piersilvio ha ringraziato i dipendenti Mediaset che hanno mostrato partecipazione di fronte al lutto, esortandoli a fare del proprio meglio. “Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”, ha dichiarato commosso l’Ad di Mediaset, “Papà era orgoglioso della nostra azienda. È come se vi avesse amato uno per uno. Da domani torniamo a essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà”.