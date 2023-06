I personaggi famosi al funerale di Berlusconi: chi c’era, volti non solo Mediaset Decine di personaggi televisivi hanno partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano. Si tratta di volti che non appartengono solo alle reti Mediaset. Da Maria De Filippi a Nicola Savino e Myrta Merlino, la partecipazione è stata trasversale.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte di Silvio Berlusconi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono decine i personaggi famosi che hanno partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano. A rendere omaggio all’ex leader di Forza Italia non sono stati solo i personaggi di Mediaset, la società fondata nei primi anni della sua carriera imprenditoriale. Diversi altri volti appartenenti ad altre reti hanno reso l’ultimo omaggio a Berlusconi, accodandosi all’addio in forma pubblica a Milano.

I famosi ai funerali di Silvio Berlusconi

Tra i presenti ai funerali c’erano Elisabetta Gregoraci, accompagnata dall’ex marito Flavio Briatore, Gerry Scotti, Barbara D’Urso, Federica Panicucci, Jo Squillo, Giorgia Venturini. Presenti anche Massimo Boldi – che qualche ora prima aveva tentato, senza riuscirci, di accedere alla camera ardente, Lorella Cuccarini, Nicola Savino insieme a Ilary Blasi (accompagnati entrambi dalla manager Gabriella Lapedota), la giornalista Myrta Merlino, l’opinionista in carica dell’Isola dei famosi Enrico Papi, Emanuele Filiberto di Savoia, Enrico Mentana. Marco Columbro, Rita Dalla Chiesa – ex conduttrice di Forum, oggi in politica proprio con Forza Italia, il conduttore del GF Vip ed ex direttore di Chi Alfonso Signorini, Alba Parietti, Ezio Greggio, Maddalena Corvaglia (legata da una profonda amicizia a Paolo, fratello di Silvio Berlusconi), il gruppo degli inviati de Le Iene (vestiti con il classico completo scuro con cravatta) insieme a Davide Parenti, Valeria Marini, Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, Pierluigi Pardo, Paolo Del Debbio, Mario Giordano, Paolo Liguori, Tony Capuozzo (protagonista di uno speciale realizzato sulla figura di Berlusconi) e Piero Chiambretti. Belén Rodriguez ha inviato una corona di fiori disposta all’esterno del Duomo di Milano.

Maria De Filippi in chiesa con Silvia Toffanin

Grande attenzione su Maria De Filippi, unico volto della televisione a sedere in seconda fila tra i familiari di Silvio Berlusconi. Era accanto a Silvia Toffanin, da anni compagna di Piersilvio. È a lei che il vice presidente e amministratore delegato del gruppo Mediaset si è avvicinato subito dopo l’ingresso in chiesa. La conduttrice lo ha abbracciato, per poi restare seduta insieme a una addolorata Toffanin.