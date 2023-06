Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti Mediaset: “Da domani torniamo ad essere un’azienda viva” Terminata la cerimonia in piazza del Duomo, l’amministratore delegato Mediaset è tornato a Cologno Monzese, dove ad attenderlo c’erano i dipendenti che si sono trattenuti dopo la fine dell’orario di lavoro.

I funerali di Silvio Berlusconi celebrati in piazza del Duomo sono stati l'ultimo atto del lutto che in questi ultimi giorni ha segnato il paese. Terminata la celebrazioni, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone in piazza e milioni di telespettatori collegati davanti alle Tv, c'è stato un incontro a Cologno Monzese in cui Pier Silvio Berlusconi ha parlato ai dipendenti dell'azienda.

La sorpresa dei dipendenti a Pier Silvio Berlusconi

Sui social stanno circolando brevi video e istantanee del momento in cui l'amministratore delegato, rientrato a Cologno Monzese, ha trovato a sorpresa tutti i dipendenti raccolti nello studio 20 alla fine dell'orario di lavoro. Qui Berlusconi si è rivolto a tutti, si intravedono anche volti di spicco come quello di Gerry Scotti in prima fila. Queste le parole di Berlusconi:

Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo ad essere un'azienda viva, piena di energia e forza, come lui è stato per tutta la sua vita. Da domani torniamo ad essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà".

"Io vi amo, grazie, siete un pezzo enorme della mia vita, della nostra vita", dice quindi Pier Silvio Berlusconi mentre i dipendenti di Mediaset applaudono, in memoria di Silvio Berlusconi.

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi dopo la morte del padre

L'amministratore delegato di Mediaset aveva già parlato pubblicamente attraverso una lettera che nella giornata di ieri era stata letta in un'edizione del Tg5. Parole rivolte proprio ai dipendenti, ma anche ai telespettatori che in questi anni hanno sostenuto le reti del Biscione. Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi:

Cara Mediaset, carissimi tutti,

sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l'amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi.

Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva

‘Sono orgoglioso di te e di quello che fai'.E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi:

io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla.

È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo.

Che ha creato tantissimo.

E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura.

Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno.E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare.

Con entusiasmo e rispetto.

Pier Silvio Berlusconi guarda quindi avanti, al futuro dell'azienda: "Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo dobbiamo fare per Mediaset. Lo dobbiamo fare per tutti noi. Lo dobbiamo fare per Mediaset. Lo dobbiamo fare per tutti noi. Ma soprattutto lo vogliamo fare per lui. Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore. E sarete per sempre nel suo cuore".