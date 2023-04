Paolo Bonolis svela quando si ritirerà dalla TV: “Dopo ci sarà un’altra vita, mi divertirò di più” Ospite di Felicissima Sera, Paolo Bonolis ha dichiarato di avere riflettuto sul suo futuro professionale. Il conduttore ha già un’idea di quando metterà un punto alla sua carriera.

A cura di Daniela Seclì

Paolo Bonolis, ospite del programma di Pio e Amedeo Felicissima Sera, ha parlato del suo futuro professionale. Il conduttore ha fatto sapere di avere già riflettuto su quando potrebbe ritirarsi, lasciando dunque il suo mestiere di conduttore. Pio D'Antini, allora, ha colto l'occasione per ricevere la sua benedizione per essere il suo successore.

Paolo Bonolis svela quando ha intenzione di ritirarsi

Amedeo Grieco ha chiesto a Paolo Bonolis, ospite di Felicissima Sera, se abbia già in mente un limite, oltre il quale lascerà la tv e, dunque, metterà un punto alla sua carriera di conduttore. Il sessantunenne ha spiegato: "Penso di lavorare altri due anni circa. Non è un addio alle armi. Poi ci sarà un'altra vita dove penso di divertirmi di più se ci arrivo, poi se non ci arrivo…Comunque sì, tra due anni mi ritiro, presumo di sì". Il pubblico è esploso in un "No" generale e il conduttore ha replicato: "Come no, annatece voi". Pio D'Antini ha colto la palla al balzo per chiedergli chi veda come suo successore.

L'addio alla TV entro quattro anni

Prestandosi al gioco, Paolo Bonolis si è preparato ad annunciare il suo successore: "Facciamo come fanno al Grande Fratello e in tutte le trasmissioni. Nelle nuove trasmissioni televisive si scrive molto meno perché si sta sei ore ad aspettare un responso". Quindi ha assunto un tono istituzionale e ha aggiunto: "Tra due anni, tre, magari quattro, il conduttore televisivo che prenderà il posto di Paolo Bonolis è…" E si è voltato verso Pio e Amedeo proponendo ai due comici e padroni di casa di Felicissima Sera di andare a prendere un caffè, ironizzando così sull'estenuante attesa prima di un responso importante nei reality. E, infine, ha annunciato: "Tutti e due loro". Tornando all'annuncio del ritiro, non è detto che il conduttore non cambi idea e decida di tenere compagnia agli spettatori anche più di altri quattro anni.