video suggerito

Aaron Phypers e Denise Richards si separano: lui ha chiesto il divorzio dopo il reality sulla loro vita Aaron Phypers e Denise Richards si sono lasciati. Lo fa sapere People.com che svela di aver ottenuto le carte del divorzio che l’attore avrebbe presentato al tribunale. La rivista rende noto il motivo della separazione che arriva dopo la serie ambientata sulla vita della modella e attrice. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aaron Phypers e Denise Richards mettono fine al loro matrimonio. L'attore 52enne, fa sapere People.com, ha presentato le carte del divorzio ieri, lunedì 7 luglio, al tribunale, spiegando i motivi della separazione. I due sono stati protagonisti, recentemente, del reality show concentrato sulla loro vita, in particolare su quella della modella e attrice, Denise Richards & Her Wild Things, andato in onda sul canale americano Bravo.

I motivi del divorzio: "Incompatibilità irrisolvibili"

Stando ai documenti del tribunale ottenuti dalla rivista statunitense People.com, Aaron Phypers ha chiesto il divorzio da Denise Richards dopo sei anni di matrimonio. La data della separazione risale al 4 luglio e il motivo principale della richiesta risiederebbe in "incompatibilità irrisolvibili" che li avrebbero costretti a prendere due strade differenti. L'uomo avrebbe chiesto il mantenimento della separazione dei beni, "compresi gli attrezzi elettrici, la moto e l'auto sportiva". Al momento nessuno dei due ha rotto il silenzio dopo la notizia circolata.

La storia d'amore iniziata 7 anni fa

Denise Richards ha iniziato a frequentare Aaron Phypers prima di finalizzare il divorzio da Nicollette Sheridan. Sposò l'attore a Malibu, in California, nel 2018 e nel 2019 annunciò che il marito avrebbe adottato la sua figlia più piccola, Eloise, adottata nel 2011. La coppia lo scorso marzo è stata protagonista del reality Denise Richards & Her Wild Things ambientata sulla vita della modella e attrice che, davanti alle telecamere, ha affrontato il suo lavoro e la sua vita familiare con l'ormai ex marito e le figlie Lola Sheen, Sammi Sheen ed Eloise Richards. Non è chiaro cosa abbia scatenato la rottura con Aaron Phyper, ma un utente social nelle ultime ore ha scritto tra i commenti al suo ultimo post che "fare questo reality è stata la morte del tuo matrimonio".