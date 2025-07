Brando Ephrikian dopo la rottura da Raffaella Scuotto: “Ho bisogno di rallentare, mi allontanerò dai social”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Brando Ephrikian ha rotto il silenzio sulla rottura da Raffaella Scuotto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un messaggio su Instagram a poche ora dalla notizia della fine della loro storia d'amore, comunicata sempre sui social dall'ex corteggiatrice. Se la ragazza parlava di "alti e bassi" tra loro e spiegava di avere il "cuore a pezzi", lui ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social. Il loro amore è nato nel dating show di Maria De Filippi, dal quale sono usciti insieme nel marzo 2024.

La decisione di Brando Ephrikian dopo la rottura

A poche ora dalla rottura, anche Brando Ephrikian è intervenuto su Instagram con un messaggio. L'ex tronista ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social e concentrarsi su sé stesso: "Ci sono momenti in cui anche le parole sembrano fare troppo rumore. Ultimamente ho bisogno di rallentare, di lasciare andare il superfluo e di prendermi cura di ciò che dentro di me chiede ascolto". E poi ha continuato spiegando la sua decisione: "Per questo mi allontanerò dai social per un breve periodo. Non per allontanarmi da voi, ma per riavvicinarmi a me stesso. Ci rivedremo presto, con più verità e forse un po' più di luce dentro".

L'annuncio della rottura e la storia tra alti e bassi

Brando e Raffaella si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, dal quale sono usciti insieme nel marzo del 2024. Una storia, la loro, che nel tempo ha vissuto diversi alti e bassi. In passato, infatti, avevano già attraversato momento di profonda crisi e si erano poi riavvicinati, come avevano raccontato a Verissimo. L'ex corteggiatrice aveva spiegato che si aspettava una "favola", ma poi la distanza tra loro aveva complicato il tutto. C'era stata anche una prima rottura ufficiale, che però erano riusciti a superare, comunicando di essere tornati insieme.